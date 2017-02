Pretoriase vrou verjaag boewe handdoek om die lyf

Dit is seker enige vrou se ergste nagmerrie. Terwyl jy in die bed lê – met net ’n t-hemp aan – sien jy ’n vreemde man in jou woonstel rondloop.

Die vraag is, wat maak ’n mens dan?

Wel, ’n vrou van Sunnyside in Pretoria het nie eens gedink aan die klere wat sy aangehad het nie. Sy het geskree, uit die bed gespring, op pad uit ’n handdoek gegryp en om haar onderlyf gedraai en net so die dief agterna gesit.

Dié het natuurlik die hasepad gekies toe hy agterkom die vrou het hom gesien. Oomblikke nadat hy ’n selfoon in die woonstel gevat het.

So hardloop dié twee toe in die pad af. Die dief voor en die vrou in haar t-hemp en handdoek agterna.

Sowat ’n blok en ’n half verder het die vrou ’n polisievoertuig opgemerk. Sy het hulle vinnig van die dief gesê, het kapt. Daniel Mavimbela, polisiewoordvoerder gesê. Die twee polisielede in die voertuig het in die strate rondgery en die dief opgemerk waarna hulle hom aangekeer het. Hy het nog die gesteelde Samsung J5-selfoon in sy besit gehad.

Volgens Mavimbela het dié toneel, wat klink of dit uit ’n fliek kan kom, homself Sondagoggend in dié deel van die Jakarandastad afgespeel.

Die vrou bly saam met haar man in ’n woonstel. Die man het vir ’n paar oomblikke uit die woonstel gegaan, maar nie die deur agter hom gesluit nie. Dit is toe wat die dief, ’n 22-jarige jong man, by die woonstel ingekom het.

Mavimbela sê die jong man sal Dinsdag op Valentynsdag, in die Pretoriase landdroshof verskyn. Hy sal van huisbraak en diefstal aangekla word.