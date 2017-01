Port Elizabethse polisiebaas deur vier mans aangeval, beroof

’n Polisiebaas van Port Elizabeth is Woensdagaand in sy huis in Somerstrand deur vier mans aangeval en beroof.

Genl.maj. Dawie Rabie, groepbevelvoerder van die Motherwell-polisiegebied, het ’n steekwond aan sy kop opgedoen nadat hy tuis oorrompel is.

Brig. Marinda Mills, polisiewoordvoerder, sê Dawie was omstreeks 19:00 saam met sy kleinkind en nog ’n familielid tuis toe hulle onbekende stemme in die huis hoor.

Hy het ondersoek ingestel en vier onbekende mans in die huis aangetref. Die rowers het toegang tot die huis verkry deur die diefwering voor een van die kamervensters te verwyder.

“Daar het ’n struweling tussen Dawie en die booswigte ontstaan waarna hy (Dawie) ’n steekwond aan sy kop opgedoen het wat gelukkig nie baie ernstig is nie. Hy het daarna in sy huis mediese behandeling ontvang,” het Marinda gesê.

Die mans het met drie selfone en ’n iPad gevlug.

Niemand is in hierdie stadium in verband met die voorval in hegtenis geneem nie.