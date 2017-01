Poppie van der Merwe se vermeende moordenaars die eerste keer saam in hof – kyk video

Kobus Koekemoer en sy vrou, Louisa Koekemoer, het Woensdag die eerste keer saam in die Brits-landdroshof verskyn, presies drie maande ná Poppie se skokmoord op 25 Oktober 2016.

Die egpaar staan tereg op aanklag van moord op die driejarige Poppie van der Merwe. Louisa is Poppie se biologiese ma en Kobus haar stiefpa.

Louisa was geklee in dieselfde uitrusting wat sy op 19 Desember 2016 aangehad het. Kobus, daarenteen, se kop was kaalgeskeer. Hy het na bewering ná ’n mislukte selfdoodpoging ’n paar dae in die hospitaal deurgebring.

#Poppievandermerwe Louisa se prokureur, Adrian Nell, sê #KobusKoekemoer op pad van hospitaal na hof. “Nie so erg beseer nie.” – via @HantiO pic.twitter.com/U1Tzn6vPa7 — Huisgenoot (@huisgenoot) January 25, 2017

Hy het met verbande om sy enkels asook snymerke aan sy polse en linkerarm by die hof opgedaag nadat dit vroeër vanoggend aanvanklik onseker was of hy wel daar sou wees.

Die saak is tot 21 Februarie uitgestel.