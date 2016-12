Polisiekaptein in koma nadat 31-jarige man in Polokwane hom glo wreed aanrand

’n Verdagte wat daarvan beskuldig is dat hy ’n polisiekaptein gedurende ’n argument aangeval het en hy sodoende sy bewussyn verloor het, gaan glo die nuwe jaar agter tralies in.

Die 31-jarige beskuldige het Woensdag vinnig in die Polokwane-landdroshof verskyn in verband met die aanval wat Maandag in die omgewing plaasgevind het.

Die man staan tereg op klagte van poging tot moord, roof en crimen injuria.

Die verdagte bly in aanhouding tot 5 Januarie wanneer hy na verwagting om borgtog sal aansoek doen.

Die verdagte en die polisiekaptein het na bewering in ’n argument betrokke geraak. Die argument het glo gewelddadig geraak en die kaptein het glo etlike tande verloor in die proses. Hy is na ’n hospitaal in Pretoria gevlieg waar hy tans in ’n ernstige maar stabiele toestand is.

Polisie-woordvoerder brigadier Motlafela Mojapelo sê dit is onduidelik waaroor die argument gegaan het. Die polisiekaptein is volgens brigadier Mojapelo in ’n koma.

Die verdagte het die polisiekaptein glo oorrompel, sy amptelike wapen by hom afgeneem en na bewering gedreig om hom te skiet.

’n Verbyganger het glo daarin geslaag om die vuurwapen by die verdagte af te neem, maar hy het na bewering aangehou om die polisiekaptein aan te rand todat hy sy bewussyn verloor het.

