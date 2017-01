Polisiehoof se vloot weeldemotors onder die soeklig

Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat (Opod) se ondersoek na die weelderige leefstyl van die nasionale polisiehoof bring skynbaar sy en sy vrou se vloot van luukse motors van R4,3 miljoen onder die loep.

Die polisiewaghond verbreed glo sy ondersoek na die waarnemende nasionale polisiekommissaris, lt.genl. Khomotso Phahlane, om die sewe voertuie in te sluit wat hy en sy vrou, Beauty, die afgelope twee en ’n half jaar gekoop het. Beauty werk ook in die polisiediens.

Daarby het ondersoekers ’n verklaring afgeneem van Jolanta Komolodowicz wat ’n klankstelsel van R80 000 namens Khomotso aangeskaf het.

Verlede week het Opod ’n deursoekings-en-beslagleggingsklopjag op Khomotso se huis in die gegoede Sable Hills Waterfront Estate uitgevoer en die klankstelsel verwyder wat Jolanta, direkteur van Crimetech Laboratories, na bewering bekom het.

Dié onderneming het ’n tender van etlike miljoene rand verkry om chemiese en forensiese voorraad aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) te verskaf.

Jolanta het voorheen aan The Citizen gesê Khomotso het Crimetech se kantore in 2012 besoek. Hy was beïndruk met die dekor en het haar gevra wie dit behartig het. Jolanta het geantwoord sy het die kantore self versier.

“Genl. Phahlane het toe gevra of ek bereid sou wees om hom raad te gee oor die versiering van die huis wat hy besig was om te bou. Ek het ingestem om genl. Phahlane op ’n streng sakegrondslag raad te gee waarvoor ek vergoed is.”

Geld in bagasiebak

Jolanta het aan News24 gesê sy mag nie verder praat oor die klanktoerusting of wat sy aan Opod gesê het nie, maar sy het gehou by wat sy aan The Citizen gesê het.

Die voertuie wat ondersoek word, is onder meer Range Rovers, ’n Toyota Hilux en ’n Mercedes-Benz. Dit het na raming sowat R4,3 miljoen gekos. News24 verstaan dat minstens vier van die motors vir altesaam sowat R2 miljoen gefinansier is.

News24 het in 2016 berig Opod ondersoek Khomotso oor ’n eiendom waarvan die grond en bouwerk na bewering R8 miljoen gekos het. ’n Gedeelte van die R8 miljoen is in kontant betaal.

Opod-ondersoekers het beweerde kontantbetalings van altesaam R700 000 aan ’n kontrakteur ondersoek. Die geld was na bewering in plastieksakke in die bagasiebak van ’n motor.

Opod ondersoek blykbaar nou die aankoop van:

• ’n Grys Land Rover Discovery in Augustus 2014;

• ’n Mercedes-Benz E250 CDI in Januarie 2015;

• ’n Roomkleurige Volkswagen Amarok in April 2015;

• ’n Wit viertrek-Toyota Hilux 3.0-dieselbakkie met ’n enkelkajuit in Januarie 2016;

• ’n Silwerkleurige Volkswagen Polo in Februarie 2016 en

• ’n Grys Range Rover Sport in Oktober 2016.

Die polisiewoordvoerder brig. Sally de Beer het gesê die bewerings is feitelik onakkuraat en ’n poging om Khomotso te beswadder en verneder.

Sy het ook aangedui Khomotso sal in die hof terugbaklei.

“Soos in die geval waar daar wyd en onakkuraat berig is dat die waarnemende nasionale kommissaris ’n klankstelsel as ’n korrupte geskenk ontvang het en die feit was dat hy self daarvoor betaal het, is die bewerings in die uitgelekte storie rakende voertuie misleidend en vals,” het Sally gesê.

Ondersoekers gedreig

Khomotso beweer hy het bewys van betaling vir die klankstelsel gelewer en gewys die geld is van sy persoonlike rekening na dié van die diensverskaffer oorgeplaas.

Opod het verlede week ’n waarskuwingsverklaring by Khomotso afgeneem oor ’n bewering van regsverydeling terwyl hulle aan die ondersoek gewerk het.

Die forensiese ondersoeker Paul O’Sullivan het die oorspronklike saak teen Khomotso in 2016 geopen. Hy het toe beweer die verband wat Khomotso op die eiendom van R8 miljoen geregistreer het, was beduidend laer as die waarde van die huis wat hy in 2011 en 2012 laat bou het.

News24 het ’n swak geskrewe SMS van ’n onbekende nommer gesien wat na een van die Opod-ondersoekers en Paul gestuur is. Dit bevat dreigemente teen diegene wat by die ondersoek betrokke is.

“Dit is ’n waarskuwing aan jou. Ons is bewus dat jy vir ’n groot buitelandse spioen paul salivan werk wat deur sy meesters befonds word . . . Jy moet nou ophou. Ons weet waar jy bly en jou gesin. Jy moet kies om saam met hom te sterf [sic],” lui dit.

Khomotso het voorheen gesê hoewel hy eerbied het vir Opod, is dit vir hom betreurenswaardig dat die ondersoek in die media uitgevoer word. Hy het Paul se betrokkenheid by die ondersoek aangeval en hom ’n buitelander genoem.

