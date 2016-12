Polisie krap kop ná gruvonds in George-omgewing

’n Geregtelike nadoodse ondersoek is geopen nadat polisielede Woensdag wat vermoed word om dele van ’n menslike skelet te wees, in ’n kloof tussen Pacaltsdorp en Thembalethu gevind het.

Verbygangers het Maandag op ’n kopbeen in ’n bos afgekom en die polisie hiervan verwittig.

Luitenant kolonel Eric Julies van die Thembalethu-polisiestasie sê te danke aan ’n reddingshond kon hulle die skelet vind asook ’n ligpienk sweetpakbroek wat lyk of dit aan ’n vrou kon behoort.

Op die regter pyp is geborduurde letters wat lyk of dit moontlik ’n persoon se voorletters kan wees.

“In Februarie is daar ’n vrou in dié omgewing as vermis aangemeld en daar is ’n sterk vermoede dat dit dalk sy kan wees. Ons het die bene weggestuur vir forensies toetse in die Kaap, ook om seker te maak dit is wel menslike beendere. Hopelik sal dit meer lig op die situasie werp.”

“Die bene is langs die Schaapkoprivier gevind. Dié rivier begin by Blanco, naby George, so ons moet ook die moontlikheid oorweeg dit dalk met rivier afgespoel het.”