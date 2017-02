Polisie betrap 81-jarige vrou met stewige bos daggaplante in haar tuin

’n Bejaarde vrou van ’n nedersetting in Willowvale in die Oos-Kaap gaan na verwagting Donderdag in die plaaslike landdroshof verskyn nadat ’n stewige bos daggaplante deur die polisie toevallig in haar tuin aangetref is.

Kapt. Jackson Manatha, polisiewoordvoerder, het Donderdag aan Huisgenoot gesê die 81-jarige vrou se naam mag nie bekendgemaak word voor sy in die hof op ’n klag van die besit van dagga verskyn het nie.

Dit is nie bekend wat haar plan met die dagga was nie.

Hy vertel die polisie het die gebied gepatrolleer toe hulle die daggaplante Woensdagmiddag laat in haar tuin opmerk. Hy sê die Mente-nedersetting waar die vrou woon, is in ’n landelike gebied.

Die polisie het op die plante met ’n straatwaarde van sowat R2 500 beslag gelê en haar in hegtenis geneem.