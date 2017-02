Piepklein wonderbaba van Kakamas ‘perfek’ al weeg sy nouliks meer as ’n blok botter

By geboorte het die klein Lee-Anne Adonis amper soveel soos ’n brood geweeg.

Die piepklein meisietjie het ’n skamele 525 g geweeg toe sy in Januarie agter in ’n ambulans op pad na ’n hospitaal in Kakamas, in die Noord-Kaap, gebore is.

Klein Lee-Anne se vegtersgees het nie net haar ouers, Antoinette en John, verstom nie, maar medici is net so beïndruk met hierdie klein bondeltjie.

“Dit gaan baie goed met haar,” vertel suster Anneke Esterhuizen, hoof van die neonataaleenheid vir vroeggebore babas van die Mediclinic Bloemfontein.

Lee-Anne word in ’n broeikas behandel.

“Sy is so klein en fyn, maar tog skeel daar niks met haar nie. Sy het volmaakte voetjies en handjies en kan normaal asemhaal,” sê Anneke.

Volgens Netwerk24 is Lee-Anne op 12 Januarie op tussen 22 en 25 weke met behulp van ’n vroedvrou in die ambulans gebore. Sy is daarna per lugambulans na Bloemfontein geneem vir behandeling.

Lee-Ann het intussen gewig opgetel en weeg nou ’n verstommende 625 g. Wat hierdie wonderwerkbabatjie nog meer merkwaardig maak, is dat alhoewel sy in ‘n broeikas is, haar organe perfek funksioneer sonder die hulp van enige mediese toerusting. Sy haal ook op haar eie asem.

“Al die dokters en susters is beïndruk met Lee-Anne se goeie toestand. Sy sal soos ’n normale vroeggebore baba ontwikkel,” sê Anneke.

Antoinette, Lee-Anne se ma, het aan Netwerk24 vertel hulle het eers twee weke voor haar koms uitgevind sy is swanger.

“Ons het nie eens klere vir haar gekoop nie.

“Ek is hartseer. Sy is duisende kilometers van my af, maar sodra ek genoeg geld het, klim ek dadelik in ’n bus om haar te sien.”

Huisgenoot kon Antoinette, ’n huiswerker van Nababeep in Namakwaland, en haar man nie onmiddellik bereik vir kommentaar nie.

Dit is in hierdie stadium nog onseker hoe lank Lee-Anne in die hospitaal gaan bly.

Bykomende bron: news24.com