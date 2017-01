PE prokureur se seun steeds bewusteloos ná ongeluk: ‘Die ergste is, dit lyk of my seun slaap’

Alwyn Griebenow (20), seun van die prokureur met dieselfde naam, is sedert verlede naweek in ’n koma nadat hy in ’n padongeluk buite Alexandria, sowat 100 km noordoos van Port Elizabeth, betrokke was.

Na wat verneem word, het ’n vriend van Alwyn die bakkie bestuur. Alwyn is uit die bakkie geslinger. Die vriend, wat slegs sy pols beseer het, het Alwyn 26 m van die bakkie gevind.



Alwyn Griebenow steeds onder ligte verdowing, maar vordering dui op herstel. https://t.co/z66nUAQAu5 pic.twitter.com/BaeUb5uiQN — Netwerk24 (@Netwerk24) January 25, 2017

Hy het voorheen ’n noodhulpkursus voltooi en het geweet hoe om Alwyn se asemhaling weer aan die gang te kry. Hy het Alwyn daarna op sy sy gedraai en na ’n nabygeleë plaas gegaan vir hulp.

Twee ure later het ambulansdienste op die toneel opgedaag.

Alwyn word sedertdien in die Life St. George’s-hospitaal in Port Elizabeth gehou en was eers onder ligte verdowing geplaas om verdere swelling op sy brein te verhoed.

Alwyn se pa is tans die prokureur van Christopher Panayiotou, wat daarvan aangekla word dat hy sy vrou, Jayde, se huurmoord beplan het.



Defence lawyer Alwyn Griebenow arrives at the Port Elizabeth high court #ChristopherPanayiotou pic.twitter.com/mqcBSOc221 — Deneesha Pillay (@deneeshapillay) October 11, 2016

Alwyn jnr. is sy enigste seun. Alwyn snr. het aan Huisgenoot gesê sy seun se mediese

span het gisteraand alle verdowing gestaak en dat hy nou net bewusteloos is.

“In hierdie stadium wag ons maar dat hy wakker word. Dit is baie moeilike omstandighede vir ons en ons hoop Alwyn baklei terug om by te kom,” het Alwyn snr. gesê.

Alwyn sê die omvang van sy seun se breinbesering kan nie presies bepaal word voor hy wakker word en sy bewussyn herwin nie.

“Ons bid maar dat die ergste nie sal gebeur nie. Dit is nou ’n baie lang proses en ons kan maar net wag en kyk of hy wakker word. Ons glo God is by ons,” sê hy.

“Die ergste van alles is dit lyk asof my seun slaap. Hy het nie ’n merk aan hom nie, nie ’n skrapie nie. Hy lyk soos ’n engel wat slaap . . .”

Alwyn was ten tyde van die ongeluk ’n student aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit en het Megatronika studeer.