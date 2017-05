Pasgebore baba in toilet by Krugersdorpse winkelsentrum gevind

’n Klant by ’n winkelsentrum aan die Wes-Rand het vroeër vandag (5 Mei) groot geskrik toe sy ’n pasgebore babadogtertjie binne-in ’n toiletbak by die sentrum se openbare toilet aantref.

Sy het die voorval omstreeks twaalfuur in sosiale media gedeel.

“By keywest nou en iemand het gekraam en hulle baba in die toilet gelos in ’n toilet BAK ’n klein pas gebore BABA se kop binne in n toilet bak, ek wil mal gaan! Hoe doen mens dit. Darem lewe sy hulle kon haar red, klein dogtertjie,” lees die Facebook-inskrywing wat sedert sy aanvanklike plasing verwyder is.

Binne minute het die gemeenskap op haar inskrywing gereageer en die inskrywing verder op Facebook gedeel.

“Die baba is ok, sy huil nou net. Die ambulans en polisie is op pad,” het sy later geantwoord.

Rose Menezes, woordvoerder vir die gemeenskapspolisiëringsforum in die gebied, het die voorval teenoor Huisgenoot.com bevestig.

Lede van die Krugersdorpse polisie sowel as nooddienste is na die toneel ontbied.

Sers. Tshepiso Mashale, woordvoerder vir die Krugersdorp-polisiekantoor, het aan Huisgenoot.com gesê dat sy ook na die toneel op pad is.

Die baba is intussen deur paramedici na die Yusuf Dadoo-hospitaal geneem vir verdere behandeling.

“Met ons aankoms by die inkopiesentrum is die pasgebore babadogtertjie in ’n toilet gevind. Die baba is deur ER24 se paramedici ondersoek.

“Die naelstring was nog aan die baba vas,” het Russel Meiring, ER24 se woordvoerder gesê.