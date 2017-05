Pasgebore baba in plastieksak gevind

’n Pasgebore baba is Maandagoggend op Joe Slovo-rylaan in Berea, Johannesburg, gevind.

Volgens Russel Meiring, ER24-woordvoerder was die seuntjie in ’n plastieksak toegedraai. Sy toestand word as kritiek bestempel.

Paramedici het hom op die toneel behandel voordat hy na die hospitaal geneem is vir dringende mediese sorg.

Daar is nie meer besonderhede beskikbaar in hierdie stadium nie, maar die saak word verder ondersoek.

Enigiemand met inligting kan die naaste polisiekantoor kontak of Crime Stop anoniem by 08600 10111 bel of ’n SMS aan 32211 stuur.