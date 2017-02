Pas bekend: Joost van der Westhuizen steeds kritiek, maar nou stabiel, sê sy broer

Gebede van reg oor die wêreld is Saterdag aan die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen opgedra toe hy in ’n kritieke toestand gehospitaliseer is.

Joost se broer, Pieter, het Saterdagaand ’n verklaring uitgereik waarin hy sê sy broer se toestand is in hierdie stadium kritiek, maar stabiel.

“Joost is steeds in ’n kritieke toestand in die hospitaal. Hy het vroeër vandag (Saterdag) deur ’n baie kritieke fase gegaan, maar hulle het daarin geslaag om hom te stabiliseer. Hy voer die stryd eg-Joost-styl aan, ” sê Pieter.

“Die familie waardeer die ondersteuning en gebede van almal reg oor die wêreld en vra dat almal hom in hul gebede hou.”

Die J9-stigting het ook op sy Facebook-blad Joost se toestand bevestig en ’n beroep op mense gedoen om aan te hou bid vir hom.

Vals gerugte wat beweer dat Joost, wat al jare lang ’n moedige stryd teen motorneuronsiekte (MNS) voer, gesterf het, het na die eerste berigte oor Joost se hospitalisasie die ronde gedoen in sosiale media. Pieter het dié gerugte ook in die verklaring wat hy uitgereik het, aangespreek.

“Ons vra mense om op te hou om stories te fabriseer en om vals berigte oor sy toestand te versprei, ons sal aanhou om mense hieroor in te lig indien en wanneer dinge verander.”

Pieter en Joost se vrou, Amor Vittone, was vandag aan sy sy in die hospitaal waar hulle hom ondersteun het.

Amor het eers ná 21:00 die hospitaal verlaat.