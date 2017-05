Parow-man al 4 dae skoonveld – leë voertuig gevind

Christiaan Burger Smit (54) van Parow in die Wes-Kaap word sedert Donderdag (27 April) vermis.

Christiaan, by wie bipolêre gemoedsteurnis gediagnoseer is, is Donderdag omstreeks 09:30 laas gesien toe hy vermoedelik op pad hospitaal toe was.

Hy het grys hare, blou oë en kuiltjies op sy wange en was met sy verdwying geklee in ’n strepieshemp en kakiekleurige kortbroek.

Sy leë voertuig is intussen gevind.

Die organisasie Pink Ladies het gister op hul Facebook-blad berig oor die verdwyning en die berig is reeds meer as 500 keer gedeel.

’n Saak van ’n vermiste persoon word deur die Parow-polisiestasie ondersoek.