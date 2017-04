Paasnaweek: Spoed, dronkbestuur en oorlaaide voertuie die groot sondebokke op ons paaie

“Mense vier fees en drink en bestuur. En ongelukkig maak hulle dan ook ongelukke,” het Johannesburgse Metropolisie-superintendent, Wayne Minnaar, Maandag gesê.

Hy’t onder meer verwys na ’n ongeluk op die N12 waar ’n voetganger deur ’n voertuig getref. Ongeag of die voetganger op die roete moes wees al dan nie, was die spoed waarmee die persoon getref is meer as genoeg om die voertuig deur die reling en ’n betonmuur te laat bars.

Al drie insittendes en die voetganger het gesterf. Dit was egter die vonds van talle drankbottels in die motor wat dié ongeluk in ’n ander kategorie plaas. . .

Meer as 600 bestuurders is vir dronkbestuur in hegtenis geneem. Dit was net in Gauteng.

Saterdag het ‘n spoedvraat sy rieme styfgeloop toe hy 2015 km per uur op die N1 gejaag het.



A man has been arrested by the Gauteng Traffic Police's High Speed Unit in Pretoria after being clocked driving at 215km per hour on the N1 — SAfm news (@SAfmnews) April 15, 2017

Volgens Netwerk24 is daar tot Saterdag reeds 34 mense vir dronkbestuur in hegtenis geneem. ’n Motorbestuurder is in Vredendal vasgetrek met ’n bloedalkoholvlak van 1.05 mg/100ml. Dit oorskry die wettige perk van 0.05 mg/l by verre.

Landwyd het spoedvrate ook hul deel bygedra tot die ongeluksyfer wat jaarliks Paasnaweek in ’n naweek van hartseer en lewensverlies help omskep. Een van die ergste ongelukke waar spoed heel waarskynlik ’n rol gespeel het, was die busongeluk wat Saterdag tussen Kranskop en Nkandla plaasgevind het.

Die aanvanklike dodetal van 12 het sedertien tot 15 gestyg. Tien mense is tydens die ongeluk beseer.

In ’n tromp-op botsing waar ’n Corsa met agt insittendes talle voertuie verby gesteek het op die N7, het 14 mense Maandagoggend gesterf. Vier van die oorledenes is kinders.

Simon Zwana van die Padbestuurskorporasie (RTMC) het bekend gemaak dat 4 605 motoriste vir spoed gevang is.

Meer as 18 000 verkeersbeamptes het die afgelope Paasnaweek diens verrig om ons land se paaie veiliger te help maak.

Van die oortreders wat vasgevat is, is 430 beboet vir die oorlaai van voertuie.

Altesaam 1907 mense het sonder bestuurslisensies of sonder ’n geldige openbare vervoer-lisensie agter die stuurwiel van ’n voertuig ingeskuif.

Sowat 500 openbare vervoer-voertuie in van die pad gehaal vanweë nalatige bestuur, die gebrek aan korrekte operasionele lisensies en waar van die voertuie op die verkeerde roetes ingespan is.

Dan is daar natuurlik ook ’n goeie skeutjie onpadwaardige voertuie waar bestuurders skriftelik gewaarsku is: gladde bande (1 000), foutiewe flikkerligte (845) en noodremme (onbekend).

Simon het ook duidelik gemaak dat die teenwoordigheid van verkeersbeamptes sal voortduur tot waar skole weer open.

Hier is ’n uiteensetting van wat verkeersgewys op jou wag

Die N3 – die hoofroete tussen Gauteng en KwaZulu-Natal – op motoriste wag.

Mpumalanga



Die N1 tussen Polokwane en Mookgopong



Limpopo – Traffic volumes on N1 both north and south high. The R101 between Polokwane and Mookgopong is congested./ Limpopo Traffic Police pic.twitter.com/npiBb4Qb59 — Arrive Alive (@_ArriveAlive) April 17, 2017



Traffic heading back to Gauteng from Limpopo… pic.twitter.com/koyrp8MrDe — Mabine Seabe II (@Mabine_Seabe) April 17, 2017

Noordwes

Die Wes-Kaap