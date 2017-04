Pa wat 3-jarige tweeling in Houtbaai glo vermoor, ‘sukkel om aan te pas in die tronk’

Die pa wat sy driejarige tweeling glo vermoor het, moet deur ’n psigiater assesseer word, berig EyeWitnessNews (EWN).

Mario-Cesar Deus Yela (48) het Woensdag, 26 April, in die Wynberg-landdroshof verskyn weens die moord van sy kinders, Maximo en Octavia. Yela se eksvrou het vroeër vandeesmaand op die lykies van haar twee jongste kinders afgekom in Yela se woonstel in Houtbaai.

Yela, wat van Spanje afkomstig is, sal in aanhouding bly tot en met sy volgende verskyning op 10 Mei vanjaar.

William Booth, Yela se regsverteenwoordiger, het aan EWN gesê sy kliënt sukkel om in die tronk aan te pas.

Volgens Booth het die oorbevolkte toestande in die Pollsmoor-tronk se hospital-afdeling Yela se geestesgesondheidstoestand net vererger.

Booth het Dinsdag, tydens Yela se verskyning aan die hof gesê sy kliënt versoek om in ’n enkelsel aangehou te word want die sel waar hy is, moet hy met 20 ander gevangenes deel en dit is te raserig vir hom, berig EWN.

Maar, het die aanklaer aan die hof gesê, dié aansoek kan nie toegestaan word nie want tronkbeamptes het gevind dat Yela se huidige geestesgesondheidstoestand kan hy nie alleen aangehou word nie. Dit het met ’n vorige hofverskyning uitgekom dat Yela neigings toom om sy eie lewe te neem.

Volgens die aanklaer is die sel waarin Yela aangehou word, nie oorbevolk nie.

Die saak is uitgestel sodat Yela deur ’n psigiater geassesseer kan word.