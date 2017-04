Pa en dogters gered ná hul bloutjie loop op Hartebeespoortdam

Vanoggend in die vroeë ure het die Nasionale Seereddingsinsituut (NSRI) Hartebeespoortdam se bemanning ’n pa en sy twee dogters gered wat op ’n ferry in digte hiasinte op die Hartebeespoortdam naby Meerhof vasgekeer was.

Die Pretoriase pa en sy dogters van sewe en 17 jaar oud was op ’n klein ferry in die middel van die dam toe hulle om ongeveer vyfuur Sondagaand in die digte hiasinte vasval.

Nadat hulle twee uur lank vasgekeer was, het ‘n alarm geloei, en die plaaslike brand-en-reddingsdienste en Netcare-ambulansdiens is ontbied.

Teen middernag was daar kommer oor hipotermie weens die windverkoeling en die NSRI Hartbeespoortdam is in kennis gestel.

“Met ons aankoms op die toneel, kon ons die ferry uit die digte hiasinte en tot in die oop water in die middel van die dam sleep,” sê Michael Saunders, stasiebevelvoerder van die NSRI Hartbeespoortdam.

Volgens die NSRI is die twee meisies na die NSRI se reddingsbasis oorgeplaas en met hul ma herenig.

Niemand is beseer nie en die reddingspoging is om 05:45 die oggend afgehandel, langer as 12 uur nadat die drie vasgeval het.

