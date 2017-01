Pa en ander kind sterf ook nadat tragiese ongeluk ma en 4-jarige dogter eis op N17

Die twee lede van ’n gesin wat Sondag wat ’n tragiese ongeluk op die N17 in Brakpan, oos van Johannesburg, aanvanklik oorleef het, het ook intussen aan hul beserings beswyk.



Mom and child killed in N17 #Brakpan collision. pic.twitter.com/AMjVVy0Ve4 — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) January 22, 2017

Nadat ’n ma en haar vierjarige dogter op slag dood is, is die pa en ander kind ook intussen in die hospitaal oorlede.

Die bestuurder van ’n Toyota RunX het na bewering beheer oor die motor verloor. Die motor het gerol en teen ’n brugpilaar gebots.

Die Brakpan-polisie versoek ooggetuies van ’n motorongeluk waarin ’n gesin Sondag gesterf het, om na vore te kom.

Kapt. Pearl van Staad, polisiewoordvoerder, het gevra dat enigeen wat die ongeluk gesien gebeur het, ao. Swarts by die Brakpan-polisiekantoor kontak.

’n Klag van strafbare manslag word ondersoek. Die oorledenes se name sal bekend gemaak word wanneer familielede in kennis gestel is.

Bel ao. Swarts by 011 744 4940.