‘Pa, ek is jammer jy moes gaan, maar jy wou’ – Kylie en Jordan neem roerend afskeid van hul pa

Roubeklaers het Vrydagoggend stadig maar seker by die ontslape rugbyikoon Joost van der Westhuizen se privaat gedenkdiens by ’n kerk in Pretoria aangekom.

Dié diens, wat die openbare gedenkdiens om 12.30 by Loftus Versfeld voorafgaan, is deur Joost se naaste familielede bygewoon sowel as sy eerste vrou, Marlene Duvenhage, en die oud-Bokafrigter Heyneke Meyer en die rugbylegende James Small.

In ’n roerende gebaar het Joost, wat Maandag in die ouderdom van 45 by sy huis in Johannesburg oorlede is, se gesin vir hom afskeidsbriewe geskryf.

Sy seun, Jordan (13), skryf by ’n foto van hulle twee saam:

“Liewe Pappa, dankie vir alles, maar die meeste vir “die beste wees wat pa kan wees!” Jy is die beste rugbyspeler in die wêreld! Ek wil die beste sportman wees soos jy, want jy het gesê ek moet hard werk!! Ek sal altyd vir jou lief wees tot by die maan en terug. Pappa, sê asseblief vir God Liverpool moet wen. Jy sal nooit alleen loop nie! Ek is baie lief vir jou, Jordan.”

Joost se dogter, Kylie (10), se roerende briefie het as volg gelui:



“Pa, ek is jammer jy moes gaan, maar jy wou. Ek weet jy het ’n fees in die hemel. Lief vir jou, #1Dad. Jy sal altyd in my hart wees. Ek is lief vir jou en niemand sal dit ooit verander nie. Ek sal jou nooit vergeet nie, jy sal altyd aan my sy wees. Onthou jy beteken die wêreld vir my. Ek is lief vir jou, van Kylie.”

Op ’n grootskerm het foto’s van Joost en sy geliefdes geflits. Toe die oud-Bokheld se kis die kerk ingebring word, was daar ’n oomblik van stilte vir die man vir wie almal daar so lief was.