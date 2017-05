Ouers verloor toesig oor kinders ná wrede poetse

Met meer as 800 000 intekenare het die gesin van die YouTube-vloggers DaddyOFive mediasukses behaal, maar teen watter prys?

Die komediekanaal waarop die ouers Mike en Heather Martin hul kinders poetse bak, lok miljoene kykslae op Youtube. Veral die jongste spruite, Cody en Emma, het deurgeloop. Eers was die poetse baie oorspronklik en snaaks, maar mettertyd het kykers begin agterkom dit lyk nie asof die kinders geniet wat hulle oorkom nie.

Selfs nadat die ouers vir kykers gesê het die kinders neem deel aan die poetse en word op geen manier leed aangedoen nie, het die kinders steeds getraumatiseer gelyk. Eindelik het die Martins ’n verskoning aan hul kykers uitgereik voor hulle die aanstootlike video’s verwyder het. Maar dit was te laat, want Rose Hall, Cody en Emma se biologiese ma, het om alleentoesig van die twee kinders aansoek gedoen.

Sy het toe saam met haar prokureur hierdie video op YouTube uitgereik om die aankondiging te doen dat sy die kinders van Mike en Heather se mishandeling “gered” het.

YouTube-kykers was verheug, want hulle het gevoel hulle het daartoe bygedra dat die kinders van die “wrede” DaddyOFive-egpaar wegkom.

Die man wat op die video langs Rose Hall sit, is haar prokureur, Tim Conlon. Saam met Rose bedank hy die YouTube-gemeenskap vir hul aandeel daarin om Cody en Emma uit die onaangename situasie te red. Hulle sê die twee kinders vaar goed in ’n soort “deprogrammering” sedert hulle uit die Martin-huishouding verwyder is en is “weer hul ou, spelerige self”.

Dit is nog nie bekend of Mike en Heather die uitspraak gaan teenstaan nie.

Hier is een van die video’s van die DaddyOFive-kanaal: