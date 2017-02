Opwindende nuwe rol vir Heyneke Meyer

Die voormalige Springbokafrigter Heyneke Meyer het as besturende direkteur van die Hongkongse sportbemarkingsagentskap Carinat Sports Marketing oorgeneem.

In sy nuwe rol sal Heyneke uit sy ervaring in internasionale sport put om verskeie sportprojekte in Suid-Afrika te ontwikkel en Carinat se sake in Afrika en Europa uit te brei.

Hy sal ook ’n oorvloed ervaring tot die voortgaande aktiwiteite in Asië en die Pasifiese streek toevoeg.

Nadat die aanstelling amptelik gemaak is, het Heyneke Sondag in ’n mediaverklaring kommentaar gelewer: “Ek is opgewonde om by Carinat Sports Marketing aan te sluit, veral aangesien die geleentheid my in staat sal stel om my passie, sport, in Suid-Afrika uit te leef, waar ek altyd gesê het ek graag ’n verskil wou maak.

“Ek het aanloklike aanbiedinge van oorsee gekry, maar ek is lief vir my land en dit is waar ek graag in die sportbedryf betrokke wil wees.”

Heyneke, wat die Springbokke vier seisoene tussen 2012 en 2015 afgerig het, sê hy is gretig om weer by rugby betrokke te raak.

