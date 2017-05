Oos-Randse veearts maak hart oop ná hy sy vrou skiet: ‘Dit was ’n verskriklike ongeluk’

“Dit was ’n verskriklike ongeluk.”

So sê dr. Jesse Coleman, ’n veearts van Benoni wat Vrydagoggend per ongeluk sy vrou, Tracy, in hul plaashuis tussen Delmas en Bronkhorstspruit geskiet het.

Martina Nicholson van Martina Nicholson Associates, ’n skakelagentskap, het namens Jesse ’n verklaring uitgereik oor dié verskriklike oggend.

Tracy is steeds in die Milpark-hospitaal in Johannesburg waar sy behandeling ontvang.

“Ek kan nie ophou dink aan die pyn en lyding waardeur my vrou gaan en die gevaar waarin haar lewe verkeer nie,” sê Jesse.

Volgens Jesse het hy en sy vrou, met wie hy verlede jaar getroud is, ’n reëling gehad dat sou een van hulle deur die loop van die nag wakker word om die kamer te verlaat, hulle die ander een sou wakker maak.

Die plaashuis het ’n baie gesofistikeerde veiligheidstelsel.

In die vroeë oggendure het ’n alarm afgegaan en Jesse het geweet daar is iemand buite hul kamerdeur.

“Toe ek uit my diep slaap wakker word, het ek nie een keer gedink dat my vrou per ongeluk die alarm kon laat afgaan nie,” sê Jesse.

“Ek het my vuurwapen gegryp en na die deur gegaan. Ek het vir ‘n oomblik gewag vir die inbreker om deur die deur te kom, maar niks het gebeur nie. Maar ek het geweet daar moet iemand buite die deur wees.

“My vuurwapen was in my regterhand. Ek het die deur met my linkerhand oopgemaak. Soos wat ek die deur oopgemaak het, het ’n figuur vorentoe na my toe beweeg en ek het instinktief geskiet om my en my vrou te beskerm.

“Die volgende oomblik het Tracy gillend op my geval.”

Jesse het dadelik besef wat gebeur het. Hy het sy vuurwapen neergesit en Tracy op die grond laat neerlê. Hy het die bed se duvet oor haar gegooi, haar vasgehou en getroos.

Jesse het sy foon langs die bed gekry en sy dogter, Cathy, gebel. Cathy is ’n opgeleide paramedikus. Volgens Jesse het hulle soms probleme met selfoonsein op die plaas. Daarby is die plaas redelik afgeleë.

Cathy en haar man het Netcare 911 dadelik gebel en hulle die plaas se koördinate gegee. Een van sy plaaswerkers het ook na die pad gegaan om die ambulans te kry en vir hulle te wys waar die plaas is.

Weens die ernstige aard van Tracy se beserings is gereël dat sy met ’n helikopter na die Milpark-hospitaal geneem word.

“Ek weet my vrou is in die beste moontlike hande en ek hoop en bid dat sy ten volle sal herstel sodat ons hierdie tragiese ongeluk agter ons kan stel,” sê Jesse.