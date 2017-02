Oos-Randse pedofiel kry 32 keer lewenslank vir verkragting en kinderpornografie

’n Veroordeelde pedofiel is 32 lewenslange vonnisse en 170 jaar tronkstraf vir 870 aanklagte van verkragting en die besit van kinderpornografie opgelê.

Regter Cassim Moosa het die Oos-Randse motorverkoopsman Warren Troy Knoop Maandagoggend in die hooggeregshof in Johannesburg gevonnis.

Warren het verlede Vrydag gehuil en gesmeek om hulp nadat hy skuldig gepleit het op al 870 aanklagte van verkragting en die besit van pornografie. “Ek kan nie alles wat ek aan daardie mense gedoen het terugvat nie,” het hy gesê.

Onder sy slagoffers was drie jong meisies.

Die aanklaer, Riana Williams, het aan die hof gesê Warren se eerste slagoffer is in 2011 gebore. Sy was een jaar oud toe hy haar die eerste keer betas het. Hy het opgehou om die kind te verkrag en seksueel te molesteer toe sy “te veel begin praat het,” het die hof gehoor.

Rianna het gesê Warren was bekommerd dat die jong meisie ander sou vertel wat hy aan haar doen. Sy het gesê daar was foto’s van die naakte meisie met haar bene weg van mekaar vasgebind terwyl Warren op haar gemasturbeer het.

‘Kreet om hulp’

“Ek het hulp nodig. Dit was ’n hulpkreet en ek kan van hier af ’n verskil maak. Dit maak my seer, maar ek verdien dit. Ek het hulp nodig,” het Warren aan die hof gesê.

Hy het gehuil terwyl hy met een van sy voormalige minnaresse, wat in die hofgalery was, gepraat het. Hy het vir haar gesê hy’s jammer vir wat hy aan haar gedoen het.

“Ek het nie met jou uitgegaan omdat jy ’n dogter gehad het nie. Die donkerte het my lewe oorgeneem, en ’n monster agtergelaat wat talle mishandel het. Ek is jammer.” Warren het in sy skuldigpleiting gesê hy ly aan depressie en het selfdoodneigings. Hy het erken dat hy verslaaf is aan seksuele perversie en dat hy ’n pedofiel is.

Riana het aan die hof gesê Warren se tweede slagoffer was ’n 12-jarige meisie. Die meisie kon minstens 12 keer onthou dat sy wakker geword het met Warren bo-op haar. Dit het glo oor ’n tydperk van ses maande gebeur. Die kind het in 2013 haar eie lewe probeer neem, het die hof gehoor.

Sy derde slagoffer was 11. Sy kon nie die mishandeling onthou nie en het eers ontdek wat gebeur het nadat hy in hegtenis geneem is.

Warren is vasgetrek toe Amerikaanse beamptes hom betrap het waar hy verskeie video’s deel op ’n webtuiste wat gereeld deur pedofiele gebruik word.

Daar is tydens ’n klopjag op verskeie skootrekenaars, eksterne hardeskywe, selfone, geheuekaarte, ’n DVD, ’n PlayStation-konsole en ’n mini-spioenkamera beslag gelê.

Volgens die organisasie Women and Men Against Child Abuse het Warren enkelma’s en hul kinders geteiken. Die groep, wat hom teen mishandeling beywer, beweer Warren het probeer om die foto’s internasionaal te versprei.

Bron: News24