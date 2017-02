Oos-Randse man beken skuld op 800 klagte, wat verkragting en kinderpornografie insluit

’n Man van Brakpan, Warren Troy Knoop, het Woensdagoggend in die hooggeregshof in Johannesburg skuld beken op 800 klagte, waaronder verkragting en kinderpornografie.

Hy was in ’n swart hemp geklee, met bidkrale van hout om sy nek.

Lede van die organisasie Women and Men Against Child Abuse was in die hof teenwoordig en twee getuies het die verrigtinge van die hofgalery gevolg.

Regter Cassim Moosa het aan Knoop gesê die hof het ’n billike geleentheid nodig om die pleit- en vonnisooreenkoms na te gaan van die staat en verdediging om vas te stel of dit in die belang van geregtigheid is.

Die saak was aanvanklik 25 tot 30 dae op die hofrol, maar die regter het gesê dit sal hulle nou sowat 10 dae neem.

“Dit moenie net voorkom of geregtigheid geskied nie; dit moet inderdaad gebeur,” het die regter gesê.

Volgens Women and Men Against Child Abuse het Knoop enkelma’s en hul kinders geteiken.

Die groep wat hom teen mishandeling beywer, beweer Knoop het probeer om foto’s van kinderpornografie internasionaal te versprei. Hy sal na verwagting weer Vrydag in die hof verskyn.

Knoop is op 1 Oktober 2015 by sy werk in hegtenis geneem nadat die polisie vasgestel het hy het kinderpornografie op sy skootrekenaar.

Brig. Vishnu Naidoo, destydse nasionale polisiewoordvoerder, het gesê Knoop het glo ook naakfoto’s van sy meisie se vierjarige dogter geneem en op die internet gedeel, foto’s wat later deur verskeie mense in Amerika gedeel is.

Volgens die Boksburg Advertiser het hy glo 50 foto’s van die dogtertjie geneem en dit aanlyn gedeel.

Die meisie se ma was na bewering onbewus van haar kêrel se optrede.

Volgens die klagstaat word hy nou deur verskeie aanklagte van kinderpornografie, verkragting, seksuele aanranding en die vervaardiging van pornografie in die gesig gestaar.

Knoop was een van 11 Suid-Afrikaners wat deur die polisie se veldtog vasgetrek is. Dit was deel was van ’n internasionale projek Operation Cloud Nine.

Meer oor die kinderpornografie-sindikaat

Operation Cloud Nine word deur die Suid-Afrikaanse en Belgiese polisie uitgevoer en fokus op die bekamping van kinderpornografie.

Die 11 mense was deel van ’n internasionale pornografie-sindikaat wat in 2015 deur die polisie uitgesnuffel is.

Wat nog meer ontstellend is, is dat duisende kinderpornografie-foto’s wat gevind is, van die kinders in hul eie huise en selfs in hul eie slaapkamers geneem is.

1. In September 2015 is ’n 20-jarige universiteitstudent in Melville, Johannesburg, vir die besit van kinderpornografie in hegtenis geneem.

2. Die polisie het op sy spoor gekom nadat hulle vroeër in 2015 ’n verdagte van Plettenbergbaai vasgetrek het.

3. ’n 47-jarige man van Vishoek is gevang met duisende foto’s van kinderpornografie wat onder meer foto’s van “gewelddadige mishandeling” van babas – in gevalle enkele dae oue babas – ingesluit het.

4. In Maart 2015 is ’n egpaar van Port Elizabeth vasgetrek en aangekla weens die besit en vervaardiging van kinderpornografie.

5. ’n Man (39) van Midrand is ook op dieselfde klagte in hegtenis geneem.

6. In die Oos-Kaap is ’n 53-jarige man in hegtenis geneem weens die besit, vervaardiging en verspreiding van meer as 600 foto’s van kinders.

7. In Januarie 2015 is ’n rekenaar-ingenieur van Plettenbergbaai deur die Belgiese polisie geïdentifiseer nadat hulle die profiel van ’n pedofiel in die sosiale media gebruik het.

Die polisie het ook die internetadresse van 334 beweerde pedofiele op sy rekenaar gevind.

Nog meer skokkend as die pornografie was twee lêers wat glo op sy skootrekenaar gevind is: Een het foto’s van gewelddadige aanrandings bevat terwyl die ander lêer geënkodeer was. Dié lêer was getiteld “verkrag en maak dood” (rape and kill) en dit het toegang gehad tot ’n webtuiste vir dié wat ’n fetisj het vir die ontvoering, slawerny (bondage), verkragting en moord van pasgebore babas.

Die polisie het voorts aangedui die materiaal op sy rekenaar is waarskynlik geneem nie langer as ’n week voor hulle op hom toegeslaan het nie.

Luit-kol. Heila Niemand het destyds gesê hulle vrees “dat hierdie babas regoor die land op hierdie oomblik nog molesteer word”.

Teen Januarie verlede jaar het Operation Cloud Nine glo reeds meer 100 verdagtes wêreldwyd geïdentifiseer ná die inhegtenisneming van die Midrand-man.

Hy het glo kontak gehad met ander beweerde sindikate in België, Amerika, Pakistan, Duitsland, Italië, Nederland, Swede, die Tsjeggiese Republiek, Frankryk, Brittanje, Kanada, Algerië, Israel, Bolivia, Mexiko, Oostenryk, Rusland, Denemarke, Ierland en Kroasië.

Gerugte doen die ronde dat kinders van die strate af gelok en vermoor word.

“Dit is mans en vroue wat kinders molesteer en kinders gebruik om kleuters te molesteer,” het Tim van Eester van die Belgiese polisiediens gesê.

Tekens van kindermolestering

As jy enigsins onseker is of molestering plaasvind, is dit reeds genoeg rede om dit aan te meld. Van die tekens wat ’n kind kan toon, is die volgende:

1. Kennis van seksdade wat geheel onvanpas vir hul ouderdom is

2. Persoonlikheidsverandering

3. Verandering in eetgewoontes

4. Selfverminking

5. Rebelsheid, loop dalk weg van die huis

6. Lae selfbeeld

7. Onttrekking, depressie en selfdoodgedagtes

8. Oorgretig om tevrede te stel

9. Onverklaarbare kneusings of brandplekke

10. Traag om huis toe te gaan of skool toe te gaan



Meld kindermolestering en -mishandeling dadelik aan

Kontak Childline Gauteng of Childline Suid-Afrika vir raad en steun. Bel hulle by 08000-55-555.

Jy kan dit ook by jou naaste polisiekantoor aanmeld of ’n SMS aan Crimeline by 32211 stuur. Elke SMS kos R1.

Bronne: cxpress.co.za, alexnews.co.za, news24.com, iol.co.za