‘Ontvoerde’ Kaapse sakeman twee maande ná verdwyning gevind

’n Kaapstadse sakeman is twee maande nadat hy oënskynlik ontvoer is, gevind.

Naushad Deshmukh, van Athlone in die Moederstad, is in Thornton gevind en ontvang nou mediese behandeling nadat hy laat Woensdag gevind is.

Naushad is na bewering aan die einde van Oktober ontvoer en is nou met sy familie herenig.

Hy is glo buite sy klerewinkel ontvoer deur ’n groep gewapende mense wie hom in ’n wit ligte afleweringsvoertuig van Toyota geboender het.

Kapt. FC van Wyk, polisiewoordvoerder in die Wes-Kaap, sê die omstandighede rondom man se verdwyning word nou ondersoek.

Ongelukkig kan hy nog nie die fynere besonderhede oor die ontvoering bekend maak nie.

Enigiemand wat inligting oor die saak het, kan CrimeStop by 08600 10111 kontak.

Bron: News24