Aanhangers ontsteld oor Afrikaans Is Groot kaartjieverkope-tameletjie

Afrikaans Is Groot bevind homself in ’n “kaartjieverkope-tameletjie”.

Die organiseerders van dié konsert wat in November en Desember by die nuwe Arena@Time Square by Menlyn Maine in Pretoria aangebied word, is hard aan die werk om almal wat kaartjies gekoop het en dit nie ontvang het nie, te help.

“Ons kan bevestig dat die bank-instansie wat gebruik word om die betalings te fasiliteer, se siteem weens die massa transaksies wat gelyktydig moes plaasvind, omgeval het,” het die organiseerders geskryf.

“Dit is vir ons baie hartseer om onsself weer in ’n kaartjieverkope-tameltjie te bevind. Ons aanvaar en ons verstaan dat die ondersteuners van Afrikaans Is Groot, net soos ons, teleurgesteld en ontsteld is.

“Intussen wil ons jou gerusstel dat ons alles in ons vermoë sal doen om elke kliënt te help om kaartjies te bekom tot elke persoon bedien en geakkommodeer is.”

Afrikaans Is Groot het mense uitgenooi om vir hulle ’n boodskap na hul inboks op Facebook te stuur as hulle reeds vir hul kaartjies betaal het, maar dit nie ontvang het nie.

Ander dinge om te probeer as jy sukkel om ’n Afrikaans is Groot-kaartjie te koop, is:

Kontak die dienssentrum by 0861008277

Gaan koop kaartjies by een van dié winkels.

Die konserte vind plaas op 24, 25 en 26 November en 1 en 2 Desember.