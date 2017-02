Ontmoet die Mej. SA-finaliste – kyk foto’s!

Dis net minder as twee maande voor volgende Mej. Suid-Afrika gekroon word!

Ná maande se voorbereiding, werkswinkels, geleenthede en ontmoetings, het Liesl Laurie onlangs by Room 5 in Rivonia die 12 finaliste aangekondig wat op 26 Maart vanjaar om die finale kroon by die Sun City Superbowl gaan meeding.

Dit was die eerste keer dat lede van die publiek vir hul gunsteling-semifinalis kon stem vir ’n plek in die Top 12. Geluk aan Nicole van Niekerk van Pretoria wat as die publiek se gunsteling aangewys is!

Hier is die finaliste wat vir die kroon as die volgende Mej. SA gaan meeding:

Adè van Heerden – Heroldsbaai, Wes-Kaap

Boipelo Mabe – Alexandra, Gauteng

Iman Mkwanazi – Lenasia, Gauteng

Kayla Malherbe – Mtunzini, Kwazulu-Natal

Nicole van Niekerk – Môregloed, Pretoria, Gauteng

Nompumelelo Mampholo – Diepkloof, Soweto, Gauteng

Odirile Sepeng – Mabopane, Pretoria, Gauteng



Priyeshka Lutchman – Yellowwood Park, Durban, Kwazulu-Natal

Shané Naidoo – Benoni, Gauteng

Shelbe Pretorius – Pinehaven, Krugersdorp, Gauteng

Yuta Raubenheimer – Kameeldrift, Pretoria, Gauteng

Mej. Suid-Afrika 2017 stap weg met R1 miljoen kontant van die borge Sun International en Cell C, asook verskeie pryse wat van die kompetisie een van die duurste skoonheidskompetisies ter wêreld maak.



Foto’s: Yolanda van der Stoep

-Shanaaz Prince