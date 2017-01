Onthulling: Nuwe lys van korrupste lande in die wêreld

Hoewel dit soms vir ons almal voel asof Suid-Afrika koning kraai wat korrupsie betref, wys nuwe data Suid-Afrika se situasie is nie die duisterste ter wêreld nie.

Die Corruption Perceptions-indeks is ’n jaarlikse lys wat wys hoe korrup mense glo lande is. Meer as twee derdes van die 176 lande op die lys het ’n punt laer as 50 uit 100 gekry, met 100 wat feitlik geen korrupsie beteken nie en 0 wat uiters korrup is.

Suid-Afrika se telling is hoër as in 2015. Vanjaar is ons punt 45 uit 100, terwyl ons in 2015 en 2014 op 44 gelê het en in 2013 op 42.

Die korrupste land, Somalië, het net tien punte gekry. Die tien korrupste lande is:

Somalië

Suid-Soedan

Noord-Korea

Sirië

Jemen

Soedan

Libië

Afganistan

Guinee-Bissau

“In te veel lande word mense van hul mees basiese behoeftes ontneem en gaan slaap hulle saans honger weens korrupsie terwyl die magtige korruptes in weelde leef en nie hiervoor gestraf word nie,” het José Ugaz, hoof van Transparency International, gesê.

In lande met min korrupsie is persvryheid, toegang tot inligting oor hoe die staat sy geld aanwend, integriteit onder staatsamptenare en onafhanklike regstelsels algemeen, sê die verslag.

Die land met die minste korrupsie is Denemarke, met ’n telling van 90. Geen enkele Afrikaland is onder die lande wat die minste korrup is nie. Die toptienlys van lande met die minste korrupsie is:

Denemarke

Nieu-Seeland

Finland

Swede

Switserland

Noorweë

Nederland

Kanada

Duitsland

Luxemburg

Jy kan die hele Corruption Perceptions-indeks hier sien.