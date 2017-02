Ongewone Sondagoggend toe Krugersdorp-dominee pasgebore baba langs sy motor kry

’n Pasgebore baba op die grond langs die dominee se motor het ’n doodgewone Sondagoggend by die NG Kerk op Luipaardsvlei skielik minder gewoon gemaak.

Ds. Anton Mieny en die kerk se diakens het sewe-uur die oggend (29 Januarie) in die konsistorie vergader toe ’n jong lidmaat met ’n baba in haar arms by die vertrek instap, vergesel van haar ouers.

“Ons het hierdie baba langs Dominee se kar gekry,” het die minderjarige dogter aan hom verduidelik.

Mieny het dadelik die hoof van Krugersdorp se gemeenskapspolisiëringsforum (GPF), Gert Jonker, gebel vir raad. Jonker is ook die stigter van The Bethany House, ’n weeshuis op Krugersdorp.

“Ek was aanvanklik geskok. Dit is juis hoekom ek Gert gebel het. Ek wou nie verkeerd optree nie. Dit is die eerste keer dat so iets by die kerk gebeur,” het Mieny verduidelik.

Die jong dogter het aan Mieny verduidelik dat hulle by die kerkterrein ingestap het toe sy twee klein beentjies langs sy kar sien skop. Die pasgebore babadogtertjie was nie kaal nie, soos elders berig, maar sy was toegedraai in ’n grootmens-T-hemp.

Met die aankoms van GPF-lede by die kerk, het Mieny die baba aan hulle oorhandig. Sy is later deur paramedici ondersoek.

“Dit was ongelooflik, sy het nie gehuil nie. Die baba was gesond,” vertel Mieny.

Die oggendkerkdiens het normaal voortgegaan en die gemeente het byna dadelik ná die diens begin met klereskenkings vir die baba.

“Ek het nie die preek verander nie omdat die Skrif so toepaslik was op die babadogtertjie se situasie, ‘Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom, my hulp kom van die Here wat die Hemel en Aarde geskep het’.”

Mieny het verduidelik dat die voorval die werklikheid is van ’n stukkende wêreld is. Maar dit was vir hom besonders dat die ma haar baba by die kerk kom los het. “Dit wys vir my daar is hoop en die ma vestig haar hoop op die kerk om na die babadogtertjie te omsien,” het hy gesê.

Die baba, wat Grace genoem word op versoek van die jong meisie wat haar gevind het, is in die Yusuf Dadoo-hospitaal opgeneem vir mediese waarneming.

Jonker sê ’n maatskaplike werker sal in kennis gestel word van die baba en dan word daar ’n proses gevolg om haar by ’n weeshuis te plaas.