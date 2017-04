Ongeluk op N12 eis 6-jarige tweeling boeties

’n Tragedie het hom Vrydag op die N12 sowat 60 km buite Kimberley op die N12 afgespeel, toe ’n 6-jarige tweeling 100 m uitmekaar tot hul einde gekom het.

Die nooddiensgroep Netcare 911 is volgens ’n mediaverklaring Vrydag 19:27 ontbied nadat ’n bus in ’n donkiekar op die N12 getref het. Die ongeluk het sowat 60 km van Kimberley, in die rigting van Hope Town in die Noord-Kaap, plaasgevind. Na wat berig word het die gesin op die donkiekar afgetrek op die skouer van die pad om ’n donkie stewiger vas te trek, voor ’n bus in hulle vasgery het.

Die twee boeties het glo op die donkiekar gelê en slaap toe die bus hulle getref en hulle daarvan geslinger is. Hulle is albei op slag dood en hulle lykies is sowat 100 m uit mekaar gevind.

Die presiese oorsaak van die ongeluk is volgens die nooddiensgroep nog nie bekend nie en sal deel vorm van die polisie-ondersoek.