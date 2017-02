Ombudsman-verslag skok: Meer psigiatriese pasiënte dood ná verskuiwing

’n Geraamde 94 psigiatriese pasiënte is dood nadat hulle van die Life Esidimeni-hospitaal na nieregeringsorganisasies (NRO’s) verskuif is, het die gesondheidsombudsman, prof. Malegapuru Makgoba, Woensdag in ’n verslag bekend gemaak.

Dit kom nadat die Gautengse LUR vir gesondheid, Qedani Mahlangu, die getal verlede September op 36 geraam het.

Die werklike sterftesyfer kan boonop hoër wees, het prof. Makgoba nou verklaar in sy terugvoer oor die ondersoek na die gevolge van die Gautengse departement van gesondheid se oorplasing van psigiatriese pasiënte na NRO’s.

“Hierdie is ’n voorlopige syfer, want daar is ander agentskappe soos die SAPD wat die proses ondersoek. Daar is steeds liggame in lykshuise wat uitgeken moet word,” het hy gesê.

“En dis merkwaardig dat net een mens aan ’n geestesiekte-verwante oorsaak dood is. Die ander 93 is weens ontwatering, diarree, epilepsie en talle ander oorsake buiten geestesongesteldheid dood.

“Wanneer jy ’n berig lees dat iemand aan natuurlike oorsake dood is, stel dit jou gerus. Maar as jy gaan ondersoek instel, vind jy dat iemand eintlik die vorige aand gaan slaap het in ’n plek wat veronderstel is om na hulle om te sien, maar dat hulle die volgende dag dood aangetref is.”

Mentally ill patients are human beings like you and I! Their human rights must be promoted AND protected!Their lives matter! — Vusi Pikoli (@VusiPikoli) February 1, 2017

Life Esidimeni het amper vier dekades lank ’n kontrak met die Gautengse gesondheidsowerheid gehad om die pasiënte te versorg. Maar Mahlangu het die ooreenkoms opgeskort omdat die koste daarvan volgens haar te hoog was.

Volgens prof. Makgoba is bevind dat al die betrokke NRO’s se lisensies ongeldig was.

“Die Gautengse gesondheidsdepartement het pasiënte dus uit ’n gelisensieerde instelling gehaal en hulle na ongelisensieerde geriewe oorgeplaas.”

Hy het aanbeveel dat van die departement se senior amptenare geskors word terwyl hul geskiktheid vir hul amp bekyk word.

Mahlangu het pas haar bedanking ingedien.

Bronne: enca, ewn, JacarandaFM