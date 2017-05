Nuwe masjien in Suid-Afrika ‘sny’ kanker in die brein weg

Dis ’n groot en opwindende vooruitgang in medisyne in ons land, sê dr. Maurizio Zorio, van die Netcare Milpark-hospitaal in Johannesburg waar die nuwe masjien geïnstalleer is in die Gamma Knife Icon-sentrum.

Dis ‘n eerste vir Suider-Afrika; dié voorste radio-chirurgiese tegnologie. Leksell se Gamma Knife Icon is nou beskikbaar vir die behandeling van sekere breingewasse, kop- en nekgewasse en vaskulêre misvormings in die brein.

Die tegnologie lewer sterk dosisse, presisie-gerigte bestraling wat as ’n chirurg se “skalpel” optree om onder andere die kankergewasse weg te sny, verduidelik dr. Zorio.

“Dit verminder baie van die risiko’s wat verband hou met tradisionele kraniale chirurgie (deur die kobeen na die brein), aangesien dit ons in staat stel om bestralingsdosisse op die gesonde weefsel konsekwent te kan beperk,” voeg dr. Zorio by.

Hy en die span by die sentrum verwag om sowat 400 pasiënte te help, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die res van die kontinent en selfs van oorsee af, as daar ’n behoefte is.

Dit beteken ook Suid-Afrikaners hoef nie meer oorsee te gaan vir die nuutste soort tegnologie vir kraniale radio-chirurgie nie.

Hierdie behandeling het ‘n hele paar voordele vir sekere pasiënte en toestande, bo die tradisionele operasie, vertel die onkoloog dr. Samuel Fourie van Die Wilgers in Pretoria.

Omdat die brein nie noodwendig ontbloot hoef te word deur ’n opening in die kopbeen nie, hoef pasiënte nie in die hospitaal opgeneem te word nie. Dis net ’n dag-prosedure.

Wat hierdie masjien van ander soortgelyke radio-chirurgiese toestelle onderskei, is dat dit die gesonde senuwees en weefsels meer doeltreffend ongeskaad laat, terwyl hoogs gekonsentreerde bestraling die gewasse teiken.

“In die brein is dit veral belangrik omdat belangrike senuwees in die breinstrukture so dig op mekaar voorkom,” verduidelik dr. Zorio op.

Vir meer inligting besoek die Gamma Knife–webtuistes.