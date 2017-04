Nuwe inligting bekendgemaak oor padtragedie wat 20 eis

Dit sal ’n week neem om die uitslae te kry van DNS-toetse wat op die 18 leerlinge gedoen is wat in ‘n minibustaxi-ongeluk in Mpumalanga dood is, het Panyaza Lesufi, Gautengse LUK vir opvoeding, vandag gesê.

“Ons wil graag die DNS-span bedank vir die werk wat hulle gedoen het. Hulle het Sondag aan die departement bevestig hulle sal ’n week nodig hê om die identifikasie van al die leerlinge af te handel,” het hy aan leerlinge by die Mahlenga-hoërskool in die dorp Sokhulumi, Mpumalanga, gesê.

Die 18 is onherkenbaar verbrand toe hul 22-sitplek-minibustaxi in vlamme uitgebars het nadat dit Vrydagmiddag op die R25 in Wolvenkop, Mpumalanga, teen ’n vragmotor gebots het. Hulle was tussen sewe en 15 jaar oud.

Daar was 27 insittendes in die minibus. Sewe kinders het oorleef en drie van hulle was in ’n kritieke toestand.

Die leerders het die Refano-laerskool en Mahlenga-hoërskool bygewoon.

Vyftien gesinne word deur die ongeluk geraak. Een gesin het drie kinders verloor en ’n ander een twee kinders en hul pa.

Panyaza sê die provinsiale regerings van Mpumalanga en Gauteng het ’n gesamentlike begrafniskomitee gestig. Besonderhede van beide die gedenk- en begrafnisdiens sal oor ’n week bekendgemaak word.

’n Gesin het toestemming gegee dat hul kind in KwaZulu-Natal begrawe word.

“Ons pleit by die ander geraakte familielede om met ons saam te werk.”

Panyaza vra die gesinne van die slagoffers moet simpatie hê met die familie van die bestuurder, Amos Mnguni (75), wat ook dood is.

“Kom ons behandel almal as gelykes, ook die familie van die bestuurder. Ons glo dit is baie belangrik dat hulle ons steun kry en hulle ook in die moeilike proses versorg word.”

Die minister van basiese opvoeding, Angie Motshekga, het vir leerlinge gesê sy en Panyaza is daar om die ouers te vertroos wat by die werk was toe hul kinders dood is.

“Wanneer die kinders deur hierdie hekke kom, word hulle ons kinders. Jul kinders is ons kinders; hulle is die land se kinders. Selfs die president het sy medelye gestuur,” sê Panyaza.

Sy sê die leerlinge is engele wat “huis toe” geroep is.

“Die een ding waarvan ek van onderwys hou, is dat jy altyd omring is deur engele. Hulle is steeds engele, maar soms wil die Here Sy engele terughê. Dus is ons hier om persoonlik by julle te wees. Ons weet dit is moeilik en dit gaan tyd vat om te aanvaar wat gebeur het, veral die manier waarop hulle dood is,” sê sy.

Die premier van Mpumalanga, David Mabuza, het ook sy meegevoel aan die gesinne betuig.

“Ek kan my nie die pyn voorstel wat die ouers van die kinders deurmaak nie. Ons dra ons innigste meegevoel oor. Hul pyn is ons pyn, en ons sal by hulle wees in hierdie moeilike tyd in hul lewe,” sê David.

