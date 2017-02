Nuwe hofdatum vir bylmoordsaak – kyk foto’s, video van emosielose Henri van Breda by hof

’n Nuwe hofdatum is Vrydagoggend vir die vermeende bylmoordenaar, Henri van Breda, vasgestel.





Regter Elize Steyn het in hof 3 van die Kaapse hooggeregshof aangedui dat die saak op 27 Maart sal begin en dat Henri se borgtogvoorwaardes intussen onveranderd sal bly.

Henri het saam met sy regspan by die hof opgedaag. Geen familie of sy meisie, Daniellá Janse van Rensburg, was in sig nie.

Henri (21) geklee in sy kenmerkende blou baadjie en geruite grys en blou das het geen emosie getoon terwyl hy gewag het vir hofverrigtinge om te begin nie. Hy het wel vir kort rukkies met medebeskuldigdes in die hofbank langs hom gesels.

Sy ligte bruin hare wat in sy nek krul was netjies agtertoe gekam.

Tydens die hofverrigting het dit aan die lig gekom dat alle stappe wat voor die saak gedoen moet word voltooi is en dat die regter gevra sal word dat ’n kundige bystand bied met DNS-bewyse.

Henri word van drie moordklagte aangekla, een van poging tot moord en dwarsboming van die gereg. Hy het homself in Junie verlede jaar by die Stellenbosch-polisiestasie oorhandig. Hy is op R100 000 borg vrygelaat.

Sy ouers, Martin (54) en Teresa (55) van Breda, sy broer Rudi (22) is met ’n byl vermoor in die luukse De Zalze gholflandgoed buite Stellenbosch in die vroeë oggendure van 27 Januarie 2015.

Sy suster, Marli (17) het die aanval oorleef, maar het ernstige breinbeserings opgedoen.

Toe die hofverrigtinge verby is het Henri op sy gemak buite die hofsaal vir sy regspan gewag terwyl hy op sy foon doenig was. Toe hulle by hom aansluit het hulle die gebou onmiddellik verlaat.