Nuwe behandeling vir 30-jarige man wat ná duik verlam is

Ná stamselbehandeling kan sy kind se toestand binne selfs net drie maande verbeter, sê Johan Kunz, pa van die 30-jarige Rudi Kunz wat verlam is nadat hy op 1 April in ’n rivieroewer vasgeduik het.

Hy glo sy kind sal weer loop, sê Johan. “Die Liewe Vader sal my kind gesond maak. Geen dokter kan my kind help nie, maar die Here sal.”

Rudi sal Vrydag plaatjiebehandeling ontvang en Saterdag sal dr. Johan van Wyk, van Witrivier, die stamselbehandeling in die Netcare Garden City-hospitaal in Johannesburg uitvoer.

Johan is hoopvol dat die behandeling sal help om sy seun weer te laat loop. “Sy rugmurg is nie af nie,” sê hy.

Rudi, sy jongste broer, Johan en ’n groep vriende het op 1 April Rudi se verjaardag by die Klaseriedam in Hoedspruit gevier, toe Rudi in die water spring, onbewus hoe vlak dit was.

Hy was so te sê onmiddellik verlam en het op die water gedryf. Johan het hom dadelik uitgehaal en op die gras neergelê, voor hy na die Netcare Garden City-hospitaal gehaas is.

Rudi se werwels het in die ongeluk geskuif en sy rugmurg is beseer. Hy het vroeg in April ’n operasie ondergaan om die werwels in sy nek en rug te herstel.

Op die oomblik is Rudi se bors- en diafragmaspiere verswak, maar dokters probeer wel die kwota suurstof wat hy ontvang, verminder.

“Aan die begin het die masjien 65 persent suurstof verskaf en op die oomblik is dit 35 persent. Hulle probeer hom ’n bietjie speen.”

Johan sê Rudi is ’n bietjie terneergedruk. “Dit is nie maklik nie. Jy werk hier en jou kop is hier, maar die helfte is by jou kind,” het Johan die moeilike pad verwoord wat Rudi se naastes ook stap.

“Almal bid vir my kind, mense hier, in Australië, Nieu-Seeland. Sy boetie, Jannes (26), het nou-nou voor sy (Rudi se bed) gekniel en vir hom gebid.”