Noodsaaklike rugoperasie wag op Solidariteitman se vrou

Dit gaan onder omstandighede goed met Lise Brink. Dr. Dirk Hermann, bedryfshoof van Solidariteit, sê Lise het ’n goeie nag agter die rug.

Danksy haar meer stabiele toestand sal Lise Vrydagmiddag noodsaaklike chirurgie aan haar rug ondergaan. Dit is nog onduidelik wat die prosedure behels. Die prosedure sou reeds Donderdag gedoen word, maar sy was te onstabiel vir so ’n operasie.

Lise, die vrou van dr. Danie Brink, uitvoerende direkteur van Solidariteit Helpende Hand, se linkerbeen is Donderdag onder haar knie geamputeer nadat sy akute kompartement-sindroom in die been ontwikkel het.

“Hoewel Lise se toestand steeds ernstig is, was haar toestand deur die nag stabiel en is dit steeds stabiel,” sê Dirk.

“Daar was nie deur die nag enige agteruitgang nie wat ’n goeie ding is.”

Lise is ernstig beseer tydens ’n ongeluk Vrydagoggend net buite Theunissen toe die gesin se Toyota Land Cruiser die pad verlaat en dit gerol het. Die voertuig se een band het vermoedelik gebars.

Die ongeluk het ook die lewens geëis van twee van die Brinks se vyf kinders. Rachel (8) en André (13) is op die toneel dood.

Die akute kompartement-sindroom wat Lise in haar linkerbeen weens die impak van die ongeluk ontwikkel het, veroorsaak swelling wat die bloedtoevoer na die been belemmer het.

Teen Donderdagmiddag het die span dokters wat by die Netcare Unitas-hospitaal in Centurion na Lise omsien, nie ’n ander keuse gehad as om die been af te sit nie. Lise word in die hospitaal se waakeenheid behandel. Sy is steeds onder verdowing.

Volgens Dirk weet die Brinks se drie oorblywende kinders, Mieke (15), Johann (10) en Daniël (2) hul ma se been is geamputeer.

Lise moet ook nog chirurgie aan haar gesig ondergaan.

“Danie is nog baie emosioneel en bekommerd oor Lise. Maar hy hanteer die situasie baie sterk vanuit ’n geloofsoogpunt,” sê Dirk.

Wat die gesin baie help, sê Dirk, is die oorweldige steun wat hulle by familie, vriende, hul gemeente en selfs onbekende mense kry.

“Almal sê hulle bid vir die gesin. Namens die familie kan ons net dankie sê. Maar moenie ophou bid nie. Dit gee die gesin krag om elke dag te hanteer,” sê Dirk.

“Dit is ’n hartseer Kerstyd wat vir die gesin voorlê, maar dit is ongelooflik om te sien in die gees van kerstyd hoe verskriklik baie liefde daar vir die gesin is.”