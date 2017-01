Nicola Pienaar se ma soek antwoorde oor haar dood en gerugte van swangerskap

’n Privaat speurder, Paul Scheepers, wat glo deur Nicola Pienaar (28) se familie aangestel is, beweer dat die jong vrou ten tyde van haar dood ses maande swanger was.

Maar Nicola se ma, Marlaine Pienaar-Vice, het vanoggend aan Huisgenoot gesê sy kan dit nie bevestig nie.

“Ons wag vir die nadoodse ondersoek om enigiets te bepaal. As my dogter wel swanger was, sou dit nie met Jaco se kind gewees het nie. Hulle het mekaar eers in Desember ontmoet.”

Nicola se lyk is Sondagaand omstreeks 23:00 by Jaco Oosthuhizen (32) se ouerhuis in die Paarl gevind. Sy was in ’n vlak graf onder bome agter in die erf begrawe.

Volgens Herald Live het Jaco Saterdagaand na ’n gesprek met sy ma na bewering die moord op Nicola erken.

Marlaine, ’n sielkundige in die Paarl, het op 5 Januarie laas met haar dogter gepraat voor sy spoorloos verdwyn het.

Jaco is ’n paar dae ná haar verdwyning in Port Elizabeth betrap met Nicola se Peugeot.

Die motor was vol boeke, klere (ook van Nicola se klere) en beddegoed. Daar was ook ’n byl in die kar.

Volgens die polisie beweer Jaco hy en Nicola het op 5 Januarie saam uit die Paarl gery. Hulle het glo op 7 Januarie ’n uitval gehad, waarna hy haar op Oudtshoorn afgelaai het en haar aangesê het om na die Paarl terug te keer.

Nicola se petrolkaart is daarna vir die laaste keer op 9 Januarie gebruik op Krakeel, ’n klein dorpie naby Kareedouw in die Oos-Kaap.

Die polisie het kort daarna, op 22 Januarie, Jaco by Nicola se motor op ’n verlate parkeerterrein in Port Elizabeth gevind.

Marlaine het intussen die motor as gesteel aangemeld. Jaco het in die landdroshof op Port Elizabeth verskyn op aanklag van besit van gesteelde goedere en sou Vrydag na die Paarl oorgeplaas word om daar verhoor te word.

Luidens onbevestigde gerugte het Jaco Port Elizabeth toe gegaan na sy vorige meisie wat in dié stad werk.

“Ek kan nie nou met enigiemand praat nie,” het Marlaine gesê.

“Ons is besig om oor die verlies van my kind te rou. Al wat ons wil weet by hom (Jaco) is waarom. Ons soek antwoorde.”

Polisiewoordvoerder kapt. Frederick van Wyk kon met Huisgenoot se navraag nie die oorsaak van Nicola se dood bevestig nie.

Jaco verskyn Donderdag in die Paarlse landdroshof op klagtes van moord, bedrog en diefstal.

Bykomende bron: heraldlive.co.za