’n Nuwe verwikkeling in soektog na vermiste beroepsjagter van Limpopo

Nadat Scott van Zyl, ’n beroepsjagter van Limpopo, op 7 April verdwyn het, is daar tot onlangs onverpoos na hom gesoek.

Hy was in Zimbabwe saam met ’n groep buitelandse jagters toe hy verdwyn het.

Die Zimbabwe-polisie, wat gehelp het met die intensiewe soektog na Scott, het tydens hul ondersoek aangedui hulle vermoed Scott is deur krokodille aangeval. Die soeklig het na die nabygeleë Limpopo-rivier verskuif.

Twee krokodille, wat groter as “agt voet” (2,4 m) was, is selektief uitgesoek deur die natuurbewaringdienste in Zimbabwe waarna besluit is om hulle te skiet.

Sondag het dit bekend geword dat ’n vonds wat in ’n derde krokodil (wat later geskiet is) se maag gevind is, waarskynlik meer duidelikheid oor Scott moontlike lot sal verskaf.

Netwerk24 het bekend gemaak dat ’n gedeelte van ’n skoen, soortgelyk aan dié wat Scott sou dra, in die krokodil se maag gevind is.

Daar is nog geen amptelike bevestiging dat dit moontlik Scott se oorblyfsels is nie. DNS-toetse word gedoen en daar sal meer inligting bekend gemaak word sodra die resultate beskikbaar gestel word.