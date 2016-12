Mosselbaai-munisipaliteit vra inwoners om kalm te bly – dramatiese foto’s wys brande in kontrei

Die Mosselbaai-munisipaliteit het mense Vrydag gevra om kalm te bly en dat hy alles in sy vermoë doen om die veldbrand wat in die kontrei woed so gou as moontlik te blus.



PICS & VIDEO: Holidaymakers share snaps of smog as three fires blaze in Mossel Bay area #danabaai https://t.co/3uc4eMleFv pic.twitter.com/NTkQcV3Fkt — Traveller24_SA (@Traveller24_SA) December 30, 2016

Munisipale woordvoerder Harry Hill sê die brand het vroeg Donderdag ontstaan.

“Die omgewing hier is baie droog en warm en met tye heers daar baie sterk wind. Die vuur het gebrand . . . verwoed en vinnig versprei . . . ons brandafdeling doen alles binne hulle vermoë om die brand te blus.”



Pic captures efforts to fight fire at Danabaai near Mossel Bay ..Pic via Mossel Bay Advertiser #Danabaai #fire pic.twitter.com/a5b0pRWIRU — Arrive Alive (@_ArriveAlive) December 30, 2016

Harry sê helikopters staan brandbestryders by deur seewater op te skep.

“Daar het in ’n stadium kommer geheers dat die brand in aantog was na die huise in die residensiële gebied, maar is tot dusver nog verhoed.”



Video of earlier fire at Danabaai captured by Antoinette Strauss Snyders / Latest update fire apparently under control #Danabaai #Fire pic.twitter.com/2FuIwX0FpN — Arrive Alive (@_ArriveAlive) December 30, 2016

In hierdie stadium is niemand nog beseer nie; volgens Harry is inwoners nog veilig – die vuur het intussen versprei na die bebosde area teen die N2.

Bron: News24