Moordklag teen Mundolene Vosloo se stiefma laat vaar

Marietjie Vosloo (33), wat na bewering haar stiefdogter, Mundolene (17), in Oktober vanjaar in Mauritius doodgeslaan het, gaan nie meer van moord aangekla word nie.

Haar man en Mundolene se pa, Mike (46), vertel daar is reeds in die hof in Mauritius beslis dié klag mag nie meer teen haar ingestel word nie. Marietjie gaan wel steeds weens Mundolene se ontydige dood teregstaan en is steeds agter tralies in Port Louis.

“Ja, hulle gaan nog voortgaan met ’n klag, wat dit gaan wees sal ek nie weet nie; al wat vir my gesê is, is dat dit ’n minder ernstige klag sal wees,” het Mike aan Huisgenoot gesê.

Hoewel Mike sy dogter met sy hele hart mis, hoop hy dat Marietjie ter wille van hul 11-jarige seun weer huis toe sal kom om ’n ma vir hom te wees.

Die saggeaarde seuntjie het self “dermiljoene onbeantwoorde vrae” vertel Mike, wat nou saam met sy seun in die buiteland woon waar hy werk. Mike se ander seun en Mundolene se boetie (15) uit sy eerste huwelik bly steeds by sy ma in Spring in Gauteng. Volgens Mike het hy ’n goeie ondersteuningstelsel daar.

Mike, Marietjie, Mundolene en haar broers het die dag voor die treurspel op 5 Oktober by die luukse Riu Hotel Riu Creole vir hul seevakansie in Mauritius aangekom. Marietjie en Mundolene het glo die volgende dag oor handdoeke stry gekry.

Marietjie het Mundolene van die swembad op pad kamer toe glo hard in die gesig geklap, wat bloeding op Mundolene se brein en ’n beroerte veroorsaak het. Sy is kort daarna dood verklaar en Marietjie is aangekeer.

Sy is sedertdien in aanhouding.

Die Au Pair wat ná die tragiese voorval aanvanklik na Mike en Marietjie se seun moes omsien by hul woning in Margate, KwaZulu-Natal, het skaars begin werk voor sy weer bedank het. Mike moes toe noodgedwone sy seun na hom bring waar hy in die Kongo in die mynwese werk.

Marietjie en hul seun het voor die noodlottige seevakansie saam in Margate gebly terwyl Mike skoolvakansie vir hulle en Mundolene en haar broer sou sien as hy in Suid-Afrika kom kuier het.

Mike wou nie te veel oor die Au Pair uitwei nie, maar hy het bevestig hy het die persoon vir ’n geruime tyd geken.

Sy seun het intussen graad vyf in ’n skool by hom in die buiteland voltooi.

Vir Kersfees beplan Mike ’n stil dag. “Eerlikwaar wil ek nie meer Kersfees beleef nie. Ek sien ook nie uit na haar (Mundolene se) verjaarsdag op 24 Februarie nie; die memories en als maak net te seer, veral haar verjaarsdag.”

Mundolene sou aanstaande haar 18 word. Mike vertel hy werk nou baie hard, want hy wil graag vir sy jongste “wat niemand behalwe hom oor het nie” voorsiening maak.

“Ek wil seker maak hy sal okay wees as ek nie meer daar is nie, dan is ek reg om die aarde te groet; ek wil my dogter weer sien. Ek verlang my dood na haar.”