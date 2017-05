Met YS, ja! Almal gaan behoorlik bibber dié naweek

Die grootste deel van die land gaan die naweek behoorlik voel die winter is hier.

Dagtemperature gaan landwyd drasties daal en die SA Weerburo het boere in die oostelike dele van die land gewaarsku om betyds die veiligheid van hul kleinvee en beeste te verseker.

’n Groot koue front tref Donderdag die Kaapse Skiereiland. In die Wes-Kaap sal die front na verwagting net ligte reënbuie bring, meestal aan die suidelike kusgebiede. Dit is slegte nuus vir Kapenaars wat steeds hoop op verligting te midde van ernstige watertekorte.



Drought crisis: City ramps up campaign against leaks as dam levels continue decline https://t.co/yv0wRI4KWT #CTNews pic.twitter.com/Ng11YqUSnN — City of Cape Town (@CityofCT) May 9, 2017

Volgens die Kaapse stadsraad staan damvlakke tans op 22%, wat beteken dat dit effektief op 12% staan, aangesien die laaste 10% van ’n dam se water nie bruikbaar is nie.



Gerhard Söhnge sent us this pic of the clouds moving in over Cape Town. We have had a lot of reports of lovely rain. @JoelGuy_ @eNCAWeather pic.twitter.com/CA57ldbYSv — ReenvalSA (@ReenvalSA) May 11, 2017

Boere in veral in die Oos-Kaap moet hulle gereedmaak dat dagtemperature tussen Donderdag en Vrydag met tot 15 grade binne 24 uur gaan daal. Temperature in die Oos-Vrystaat, KwaZulu-Natal, Lesotho en die oostelike Hoëveld in Mpumalanga sal ook drasties daal. Sneeu word in die Drakensberggebied verwag, asook in die hoogliggende areas in Mpumalanga en die Oos-Kaap (spesifiek by Barkley-Oos), Dullstroom en die Roossenekal-pas.

In Gauteng sal dit ook ’n baie koue naweek wees met dagtemperature wat plek-plek wissel tussen 12 en 16 grade Celsius. Daar is ’n sterk moontlikheid van reën en donderbuie in die Hoëveld, maar nie sneeu nie. Teen Maandag sal temperature na verwagting landwyd terugkeer na normaal.