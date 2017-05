‘Mes-aanvallers vlug laggend en dink dis groot grap’ – ooggetuie oor aanval op gestrande motoris

Die ooggetuie van ’n grusame mesaanval gister by die M7-wisselaar op die N2 suid van Durban het vertel hoe verdagtes die slagoffer mes omhoog aangeval het.

John Easton (51) was haastig op pad huis toe toe iets vreemds sy aandag by ’n gestrande motor langs die snelweg trek.

“Ek het ’n man gesien wat ’n groot mes in die lug hou, gereed om aan te val,” het John aan Huisgenoot.com vertel.

Die volgende oomblik het die verdagte die slagoffer met die mes begin steek.

John het van baan verwissel en langs die pad gaan stilhou. “Ek het geweet ek het nie ’n wapen by my nie, net my motor, maar ek moes iets doen,” het John gesê.

Hy het besluit om met sy motor ’n paar meter agteruit te ry tot waar die slagoffer se motor gestrand staan.

Toe hy naderkom, sien hy ’n tweede aanvaller. Toe die verdagtes hom gewaar, het hulle skielik die aanval stopgesit en laggend oor die hoofweg gevlug. “Dit het gelyk of dit vir hulle ’n groot grap is,” het hy gesê.

In daardie stadium het hy gehoor hoe die slagoffer om hulp roep en sê: “Hulle het my gesteek, hulle het my gesteek.”

Daar het toe nog motoriste by die toneel stilgehou en die nooddienste en polisie ontbied. Kort daarna het die slagoffer se vriend ook by die toneel opgedaag, want hy het dié vriend gebel toe sy motor gaan staan.

John het later gisteraand die “gewelddadig en onmenslike” insident op sy Facebook-blad gedeel.

Volgens John het hy op die ingewing van die oomblik gehandel en nie een keer vir sy lewe gevrees nie: “Ek was net bang dat ek die slagoffer wat in die pad lê en bloei, sou raakry.”

Volgens East Coast Radio is ’n onbekende man in sy 30’s met veelvuldige steekwonde in die bors in ’n kritieke toestand in ’n Durbanse hospitaal opgeneem.

Die Cato Manor-polisiekantoor het die voorval bevestig en sal môre ’n persverklaring uitreik.