Mediese raad beslis oor Tim Noakes – als wat in die hof uitgekom het

Prof. Tim Noakes is onskuldig aan wangedrag, het ’n professionele gedragskomitee Vrydag bevind.

Die meerderheid van die gedragskomitee het hom onskuldig bevind.

Vier van die vyf komiteelede het gevind daar is nie bewys Tim het in sy kapasiteit as dokter opgetree nie.

Hulle het ook bevind dit was nie ’n redelike gevolgtrekking om te maak dat hy borsmelk ondermyn het nie.

Tim, wie se boek The Real Meal Revolution ’n minkoolhidraat, hoëvetdieet (LCHF) bevorder, is twee jaar gelede daarvan aangekla dat hy onkonvensionele mediese raad deur Twitter uitgedeel het. Hy het ’n ma wat borsvoed aangeraai om haar baba aan LCHF-kosse gewoond te maak.

Die onafhanklike komitee het sy bevinding gemaak ná ’n uitgerekte verhoor rakende ’n klagte deur Claire Julsing-Strydom, voormalige voorsitter van die Vereniging vir Dieetkunde in Suid-Afrika. Sy het gekla omdat Tim raad oor sy LCHF-dieet op Twitter aan ’n ma gegee het.

Die ma se twiet het gelui: “@ProfTimNoakes @SalCreed is ’n LCHF-dieet oukei vir borsvoedende ma’s? Ek’s bekommerd dat al die suiwelprodukte en blomkool kan lei tot winde vir babas.”

Tim het haar toe aangeraai om die kind aan ’n LCHF-dieet gewoond te maak wat hy as “regte” kos beskryf het. Sy eerste twiet het gelui: “Babas eet nie suiwel en blomkool nie. Net baie gesonde hoëvet-borsmelk. Die geheim is om die baba aan LCHF-kosse gewoond te maak.”

Hy het meer as 85 000 aanhangers op die sosiale netwerk waar hy gereeld artikels en navorsing deel wat die LCHF- of bantingdieet steun.

Vroeër in die verhoor, wat in 2015 begin het, het getuies vir die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA) gesê ’n konsultasie is nodig voor enige raad gegee of diagnose gemaak kan word.

Claire het die klagte ingedien.

Tim het bevraagteken hoekom Pippa Leenstra, wat oënskynlik skade kon ly, nie ’n klag ingedien het nie. Hy het gesê hy het nie raad oor borsvoeding gegee nie, maar oor hoe om ’n baba te speen.

Hy het beweer Claire se klagte gaan nie oor borsvoeding nie, maar oor die dieet wat hy in sy boek bemark en sy nie goedkeur nie.

Die RGBSA het gesê Tim het onkonvensionele en onwetenskaplike raad gegee en was onprofessioneel in sy gedrag met die uitdeel van raad in die sosiale media.

Twee internasionale getuies het ter verdediging getuig – die dieet- en gesondheidsnavorser dr. Zoë Harcombe van Londen, en die ondersoekende joernalis Nina Teicholz van New York, skrywer van The Big Fat Surprise, wat “die politiek, persoonlikhede en geskiedenis verduidelik van hoe ons begin glo het dat dieetvet sleg is vir ons gesondheid.

Tim het tydens die verhoor gesê sy raad was allesbehalwe onkonvensioneel, en navorsing van so ver terug as die 1800’s aangehaal, voor die styging in vetsugsyfers.

Tim het gesê hy het persoonlik nie ’n sent uit sy banting-boeke gemaak nie en dat die enigste bedoeling daarmee was om mense op te voed om gesonder te leef.

Hy en sy regspan het daarop gewys dat geen studie nog bewys het dat LCHF-diëte skadelik is nie, en dat hy ook nog nooit aan die ma gesê het om nie te borsvoed nie.

Tim, die 38ste gewildste wetenskaplike op Twitter, en 30ste vernaamste twieter oor vetsug, het gesê die toekoms van geneeskunde is op die internet en in die sosiale media en dat dit is waar mense hul inligting sal kry – “in die wysheid van die skare”.

Prof. Willie Pienaar, ’n psigiater en deeltydse bio-etikus, het tydens die verhoor gesê dokters kan nie kundige raad sonder konsultasie gee nie. Hy het aangevoer dat Tim die geleentheid gehad het om die ma na ’n algemene praktisyn te verwys, en daarop gewys dat hy nie uitgevra het oor die baba se ouderdom of gesondheidstatus nie.

Willie het gesê sy grootste bekommernis is dat Tim spesialisraad deur die sosiale media gegee het en dat konsultasie die sleutel is tot ’n korrekte diagnose.

Die deskundige getuie prof. Esté Vorster, ’n voormalige voorsitter van die Voedingsvereniging van Suid-Afrika, het gesê Tim kon nie oortuigende bewyse verskaf dat syne die optimale dieet vir borsvoedende ma’s is nie.

Twitter behoort nie gebruik te word om mediese raad te gee nie en ’n assessering moes gedoen gewees het, het sy getuig.

