Mediese personeel betoog – gesondheidsorgstelsel van plaaslike provinsie in duie

Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging (SAMV) en Section 27, ’n regsfirma wat hulle vir die openbare belang beywer, het gewaarsku dat KwaZulu-Natal se gesondheidstelsel in ’n benarde toestand is.

Meer as ’n duisend gesondheidswerkers het op 5 Mei in Durban betoog om die krisis te belig.

’n Memorandum getiteld Die Ineenstorting Van Gesondheidsdienste in KZN is aan Sibongiseni Dhlomo, LUR vir gesondheid, gerig.

Daarin word 16 probleme uiteengesit, onder meer die personeeltekort weens “onbefondsde, gevriesde en afgeskafte poste; ’n gebrek aan poste vir mediese gegradueerdes wat gemeenskapsdiens moet doen; ’n oortydbeleid waartoe die SAMV en unies nie ingestem het nie; probleme met die verkryging van toerusting; tekorte aan voorraad; probleme met mediese rekords en swak bestuur”.

GroundUp het berig dat die memorandum kommer aangeroer het oor ’n gebrek aan noodsaaklike medikasie en “verbruiksgoedere soos seep, handskoene en naalde”. Dit lees: “Tans voel diegene van ons wat op voetsoolvlak werk dat diegene bo ons gevoelloos ’n bevel van ‘moenie bybring nie’ oor die gesondheidstelsel in hierdie provinsie uitgespreek het.”

Dr. Mvuyisi Mzukwa, voorsitter van die SAMV KZN-kustak wat die optog gelei het, het by die optog gesê die departement het in die 2015/’16-boekjaar oorspandeer, wat dit in die huidige jaar met te min geld gelaat het.

Mzukwa het aan GroundUp gesê die probleme spruit uit ’n kombinasie van begrotingsverlagings en bestuurkwessies. “Die departement het sy begroting met meer as R1 biljoen oorskry,” het hy beweer. “Die bestuur van die gesondheidsdepartement is onbevoeg, veral op hospitaalvlak.”

Die onkologie- en urologiedepartement stort in duie, het ’n verpleegster by die Imbalenhle-kliniek in Pietermaritzburg op voorwaarde van anonimiteit gesê.

“Pasiënte wat gered kon word, sterf. Ons kan niks daaraan doen nie, want ons wag gedurig dat toerusting herstel word.”

Section 27 het Maandag gesê hulle het “verslae ontvang dat die Inkosi Albert Luthuli- en Addington-hospitaal nie meer kankerpasiënte doeltreffend kan behandel nie weens gebreekte toerusting en ’n tekort aan spesialiste.

Lugreëlaars word nie herstel nie en dit lei tot ’n verhoogde voorkoms van hospitaalkieme en dat operasies gekanselleer moet word.

“Die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika het verskeie departemente gewaarsku dat hulle hul akkreditasie sal verloor om spesialiste op te lei as die huidige situasie voortduur. Dié krisis het selfs onnodige pasiëntsterftes tot gevolg.”

Agiza Hlongwane, kommunikasiebeampte by die gesondheidsdepartement in KwaZulu-Natal, het gesê die SAMV se klagtes word bespreek en ’n oplossing is onderweg.

Bron: News24