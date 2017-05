Masels ook in Pretoria aangemeld – vir wie hou die virus almal gevaar in?

Volgens die Pretoriase gemeenskapskoerant Record Centurion is twee bevestigde gevalle van masels in die omgewing van Pretoria aangemeld en 15 gevalle in die res van Gauteng.

Ouers of voogde word ernstig versoek om hul kinders na die naaste kliniek te neem om teen masels ingeënt te word.

Hoekom is die aanmelding en bekamping van masels so belangrik?

Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (NCID) sê dat masels ’n virale infeksie is en van mens tot mens oorgedra word deur spoeg wanneer iemand byvoorbeeld hoes of nies, of deur nabye kontak met iemand wat masels het.

Boonop kan die maselvirus ure lank op oppervlaktes oorleef. Deur uit dieselfde glas as iemand wat masels het, te drink of dieselfde eetgerei te gebruik, verhoog jy die kans om die virus op te tel.

Sommige mense herstel nooit ten volle van die newe-effekte van masels nie. Van die komplikasies wat masels inhou is longinfeksies (longontsteking), diarree, ontwatering, blindheid, breinontsteking (encephalitis) en selfs die dood.

In 2014 het die Wêreldgesondheidsorganisasie bekendgemaak dat masels een van die voorste oorsake van kindersterftes is. Van die 114 900 mense wat in daardie jaar gesterf het, was die meeste slagoffers onder vyf. In 2015 het dit toegeneem tot 134 200.

Masels kom veral in gedeeltes van Afrika en Asië voor. Jong kinders wat nie teen die virus ingeënt is nie, se kans om masels te kry is aansienlik hoër as diegene wat wel ingeënt is.

Kan volwassenes masels kry?

Beslis. Maar dis gewoonlik meer algemeen by kinders onder ’n jaar. Sou jy as ’n volwassene wel blootgestel word aan iemand met masels, word ’n masels-inentings-“booster” aanbeveel.



Reported #measles cases for last 6-month period, from Sep 2016 to Apr 2017. @WHO pic.twitter.com/TjEWI38BA5 — Jacopo Ottaviani (@JacopoOttaviani) May 9, 2017

Swanger vroue loop ook gevaar om masels te kry.



Meer oor masels in Suid-Afrika

In Maart tot April 2017 is 17 gevalle van masels in Gauteng aangemeld. Dit volg op die uitbreek van masels in Januarie tot Februarie 2017 in die Wes-Kaap toe 31 gevalle aangemeld is.

Leerlinge aan Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch kon vier weke lank aan geen sportbyeenkomste, kultuur- of akademiese geleenthede deelneem nie.

Van Januarie tot April is die volgende gevalle in ander provinsies aangemeld: Noordwes (4), Oos-Kaap (1), Mpumalanga (1) en Limpopo (1).

Massa-inentingsveldtog in 2017

Kinders van ses maande tot vyf jaar gaan landwyd ingeënt word teen masels. In hierdie stadium sal dit oor die volgende tydperke strek, maar dit kan weldra aangepas word:

Gauteng – tot 26 Mei.

Nasionale veldtog in die res van die land: 12 – 30 Junie.

Simptome van masels

Dit kom gewoonlik binne 14 dae voor nadat iemand aan die virus blootgestel is.



Dit sluit in:

1. Hoes, koors, rooi oë, ligsensitiwiteit, spierpyn, loopneus, ’n seer keel en wit kolletjies in die mond.

2. ’n Verspreide uitslag op die vel is gewoonlik ’n tipiese teken van masels. Die uitslag kan tot sewe dae aanhou. Dit verskyn gewoonlik binne die eerste drie tot vyf dae vandat jy aan die virus blootgestel is.

3. Die uitslag wat as rooi, jeukerige knoppies voorkom, ontwikkel gewoonlik aan die kop en versprei na ander dele van die lyf.

4. Masels kan gevaarlike newe-effekte hê, soos longontsteking en blindheid, en kan selfs tot die dood lei.

Sorg so tuis vir jou kind wanneer hy masels het:

1. Sonder hom af van ander mense om te keer dat die siekte versprei.

2. Hou hom minstens vier dae nadat die eerste tekens van die uitslag verskyn het, in afsondering.

3. Hou hom in ’n donker kamer, weg van sonlig.

4. Gee hom baie vloeistof in en gesonde kos.

Bronne: nicd.ac.za, healthline.com, kidshealth.com, who.int , rekordcenturion.co.za