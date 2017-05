Man sterf, vyf beseer in fratsongeluk op N12

‘n Man het Saterdag gesterf na ’n botsing tussen ’n vragmotor en twee ligte motorvoertuie op die N12, kort duskant die R24 in Kempton Park.

Swaar verkeer word nog in die omgewing ervaar.

Volgens Russel Meiring, ER24-woordvoerder, het paramedici met hul aankoms op die toneel drie voertuie in die regterkantste baan van die N12 (in die oostelike rigting) gevind.

By nadere ondersoek het hulle ’n ligte motor vasgekeer onder die gerolde vragmotor en sy vrag, aangetref.

Die lyk van ’n man is in die motorwrak gevind. Vyf ander beseerdes is in ’n ander voertuig aan die agterkant van die vragmotor gevind. Hulle beserings wissel van gerig tot matig.

Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Plaaslike owerhede is egter op die toneel vir verdere ondersoek.