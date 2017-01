Man sterf ná hy buite Mara Louw se huis geskiet is

Die Gautengse polisie ondersoek die moord op die kêrel van die gewese Idols-beoordelaar, sangeres en aktrise Mara Louw, se dogter.

Die voorval het vroeër vandeesmaand buite Mara se huis in Soweto plaasgevind, het die polisiewoordvoerder kapt. Kay Makhubela gesê.

“Mara Louw se dogter was saam met haar kêrel by die hek. Daar word verstaan sy het by die huis ingegaan en twee mans het haar kêrel geskiet en gekaap,” sê Kay.

Die man is na ’n hospitaal gebring waar hy later dood is. Sake van moord en kaping word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Bron: News24