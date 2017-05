Man se lyk in rivier by gewilde inkopiesentrum

Die lyk van ’n onbekende man is Donderdagoggend omstreeks 10:00 in die rivier by die Tyger Waterfront in Kaapstad opgemerk.

’n Verbyganger het die lyk opgemerk en die polisie in kennis gestel.

’n Polisiewoordvoerder, ao. Henriëtte van Niekerk, sê kringtelevisiekameras van ’n nabye winkel het die man Donderdagoggend vasgelê.

“Hy het omstreeks 08:00 op die randjie van die rivier gesit en later in die water ingespring. Die polisie is tans besig om die lyk uit die rivier te verwyder. Ons vermoed op die oomblik geen misdaad nie,” bevestig Van Niekerk aan huisgenoot.com.

Sy het bygevoeg die polisie is steeds op die toneel vir verdere ondersoek.