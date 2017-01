Man oorhandig homself aan polisie ná hy meisie voor 6-jarige seun glo moor

’n Man van Daveyton wat gesoek was nadat hy glo sy meisie voor hul sesjarige seun doodgesteek het, het homself aan die polisie oorhandig, het die Johannesburgse polisiewoordvoerder Kay Makhubele Sondag gesê.

Die man was op die vlug sedert die voorval op 15 Januarie.

Hy het Sondag om 02:00 onverwags by die Yeoville-polisiekantoor opgedaag en homself oorhandig. Hy verskyn Maandag in die Benoni-landdroshof op ’n aanklag van moord.

Kay sê ’n man van Dobsonville is Saterdag in ’n afsonderlike voorval in hegtenis geneem in verband met die verkragting van sy agtjarige dogter.

Die kind het by haar pa gewoon en toe haar ma vanaf Kliptown, Soweto kom kuier, het die kind gesê haar pa wil nie hê sy moet uitgaan en met ander kinders speel nie.

Die vrou het met verdere ondersoek tekens van mishandeling en verkragting gesien en dit by die polisie aangemeld.

Die man is in hegtenis geneem.

