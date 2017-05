Man kritiek ná motor hom in noorde van Johannesburg raakry

’n Voetganger is in ’n kritieke toestand nadat ’n motor hom Donderdag in die noorde van Johannesburg getref het.

Nooddienspersoneel het die man, wat in sy 20’s is, in die middel van die pad op Malibongweweg in Renosterspruit aangetref.

“Die slagoffer is deur nooddienspersoneel ondersoek en behandel nadat hy ’n ernstige kopbesering opgedoen het,” het Russel Meiring, woordvoerder vir ER24, gesê.

Hy is op die toneel met lewensondersteuningstoerusting gestabiliseer voordat hy in ’n kritieke toestand per helikopter na die Helen Joseph-hospitaal geneem is.

Die bestuurder van die motor is ook deur nooddienspersoneel ondersoek, maar het geen beserings opgedoen nie.

Die polisie is besig met ’n ondersoek na die ongeluk.