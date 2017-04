Man in hegtenis ná beplande sluipmoorde op SA kabinetslede

’n 23-jarige man is Woensdag deur die Valke in Midrand in hegtenis geneem omdat hy na bewering sluipmoorde op kabinetslede beplan het. Sy teikens was glo lede wat voordeel getrek het uit die staatskaping.

Die Valke het in Oktober 2016 inligting onderskep waarin die moontlike sluipmoorde beplan is.

Verskeie kabinetslede en vooraanstaande Suid-Afrikaners het op die lys van teikens verskyn.

Volgens die Valke is die verdagte ’n stigterslid van die Teen-staatskaping-doodsgroepalliansie (ASCDSA). Hy is in hegtenis geneem “terwyl hy besig was om aan skenkers te verduidelik hoe die sluipmoorde op diegene wat voordeel uit die staatskaping getrek het, sou geskied”. Dit sou glo deur sluipskutters van die geheime staatsgreepsameswering uitgevoer word.

Die name van die 19 teikens sal in die hof bekend gemaak word.

Die inligting wat deur die Valke onderskep is, sluit verskeie briewe in wat aan uitgesoekte maatskappye gstuur is om donasies te vra. R140 miljoen sou glo nodig wees om die geheime operasie deur te voer.

Die verdagte sal na verwagting Vrydag in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Hy sal aangekla word van sameswering om moord te pleeg en ander klagte. Die Valke sal sy borgtog teenstaan om sodat hulle die saak verder kan ondersoek.

Tydens die deurlopende ondersoek het daar nog ’n groep opgeduik – die Teen-wit-monopolie-kapitaliste regime (AWMCG) – wat saam met die huidige ondersoek benader moet word.

“Daar is ontdek dat die AWMCG dieselfde modus operandi ingespan het om donasies te werf om senior regeringsamptenare en ander Suid-Afrikaanse burgers te vermoor. Vier individue is deur hierdie groep geteiken en hul name sal ook in die hof bekend gemaak word.”

Bewyse is gevind tydens ’n ondersoek by die verdagte se huis.

